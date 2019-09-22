Home
Adolescente perde controle de carro e bate em poste em Linhares

No veículo estavam o motorista, de 17 anos, e outros dois adolescentes, um de 15 anos e uma garota de 13. A BR 101 precisou ser parcialmente interditada