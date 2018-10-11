Adolescente passa mal e morre dentro de escola em Cariacica

O aluno Matheus Pereira Coelho, 16 anos, morreu após ter um mal súbito no Colégio Sesi, em Porto de Santana, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (11).
O estudante passou mal depois do horário de aula e morreu no local. O Samu foi acionado, mas o menino não resistiu. A causa da morte será apurada. O corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML).
Em nota, o Sesi-ES lamentou profundamente o ocorrido com o aluno. "Nossas equipes pedagógicas e de psicólogos estão prestando todo apoio possível aos familiares e colegas do aluno. Nossa diretoria também está acompanhando o caso de perto junto aos órgãos competentes. O Sesi-ES se solidariza com os familiares e informa que foi decretado luto oficial de três dias em todas as unidades do Espírito Santo".
AMIGOS LAMENTAM MORTE
Ao Gazeta Online, o estudante Kennedy Castro Alves, de 17 anos que é amigo de Matheus disse que o adolescente estava jogando bola quando passou mal. "Ele tinha o costume de ficar depois do horário porque a van pegava ele 13h. A gente saiu 12h05". O menino lamentou a morte do amigo. "Eu conversava com ele todo dia, brincava. Ele era uma pessoa que ajudava todo mundo, me dava conselhos, gente boa. Que pena que se foi".
O adolescente Vinícius Januário, de 16 anos, contou que era amigo do estudante desde a infância. Os dois moravam no mesmo bairro, em Cariacica Sede. "Ele era meu melhor amigo. Sabia de tudo de mim e eu tudo dele", disse.
Para o jovem Thom Kleyser Bessi Tellaroli que estuda na mesma instituição de Matheus restam as lembranças do amigo que ele define como uma pessoa feliz. "Ele era uma pessoa alegre, que passava felicidade pra todo mundo. Aquela pessoa que todo mundo olhava e falava dele. Eu to arrasado, porque ele era um amigo muito bom", finalizou.