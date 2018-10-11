Adolescente passa mal e morre dentro de escola em Cariacica

Matheus Pereira Coelho morreu após passar mal na escola Crédito: Reprodução | Facebook

O aluno Matheus Pereira Coelho, 16 anos, morreu após ter um mal súbito no Colégio Sesi, em Porto de Santana, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (11).

O estudante passou mal depois do horário de aula e morreu no local. O Samu foi acionado, mas o menino não resistiu. A causa da morte será apurada. O corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, o Sesi-ES lamentou profundamente o ocorrido com o aluno. "Nossas equipes pedagógicas e de psicólogos estão prestando todo apoio possível aos familiares e colegas do aluno. Nossa diretoria também está acompanhando o caso de perto junto aos órgãos competentes. O Sesi-ES se solidariza com os familiares e informa que foi decretado luto oficial de três dias em todas as unidades do Espírito Santo".

AMIGOS LAMENTAM MORTE

Ao Gazeta Online, o estudante Kennedy Castro Alves, de 17 anos  que é amigo de Matheus  disse que o adolescente estava jogando bola quando passou mal. "Ele tinha o costume de ficar depois do horário porque a van pegava ele 13h. A gente saiu 12h05". O menino lamentou a morte do amigo. "Eu conversava com ele todo dia, brincava. Ele era uma pessoa que ajudava todo mundo, me dava conselhos, gente boa. Que pena que se foi".

O adolescente Vinícius Januário, de 16 anos, contou que era amigo do estudante desde a infância. Os dois moravam no mesmo bairro, em Cariacica Sede. "Ele era meu melhor amigo. Sabia de tudo de mim e eu tudo dele", disse.

Para o jovem Thom Kleyser Bessi Tellaroli  que estuda na mesma instituição de Matheus  restam as lembranças do amigo que ele define como uma pessoa feliz. "Ele era uma pessoa alegre, que passava felicidade pra todo mundo. Aquela pessoa que todo mundo olhava e falava dele. Eu to arrasado, porque ele era um amigo muito bom", finalizou.