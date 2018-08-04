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Adolescente morre em acidente na BR 101, em Linhares

Condutor do veículo levava cinco passageiros quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em um muro e em um poste. A vítima fatal estava no banco de trás e deixou uma filha de apenas 11 meses

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 18:05
Ellen da Silva Agostinho tinha 15 anos e estava no banco de trás do carro Crédito: Reprodução/Facebook
Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente no quilômetro 141 da BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, na madrugada deste sábado (04). Ellen da Silva Agostinho estava no banco de trás do carro quando o motorista teria perdido o controle da direção, saído da pista e batido em um muro, por volta das 5 horas, na altura do bairro Canivete.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia seis pessoas no Peugeot 206 de cor preta  acima do limite permitido, que é de cinco pessoas. O motorista e os cinco passageiros voltavam de um bar quando o condutor perdeu a direção do veículo, foi para a calçada e bateu em um muro e em um poste, às margens da rodovia. Ellen morreu na hora e seu corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A família de Ellen estava na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na tarde deste sábado, para os procedimentos de liberação do corpo da adolescente. O pai estava inconsolável e contou que Ellen deixou uma filha de 11 meses, que agora será criada por ele. A família mora em Sooretama.
A PRF não informou se o motorista estava alcoolizado. Testemunhas disseram que o condutor fugiu após o acidente. Os outros quatro passageiros foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Procurada, a assessoria do HGL não informou o estado de saúde dos pacientes.

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