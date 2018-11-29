Acidente: ônibus do Transcol tomba na Serra

Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta

Serra, na altura do Bairro de Fátima, sentido Vitória. Um ônibus do Sistema Transcol, que faz a linha 572 (Terminal Laranjeiras x Terminal São Torquato), tombou e atingiu dois carros na Rodovia Norte Sul, na, na altura do Bairro de Fátima, sentido

Ciodes), que auxiliou no atendimento à ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h40. Após a chegada do Corpo de Bombeiros, seis pessoas foram encaminhadas a hospitais da região, mas sem gravidade. Outros feridos utilizaram de meios próprios em busca de atendimento médico, não necessitando do resgate do Samu ou do Corpo de Bombeiros. Segundo informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (), que auxiliou no atendimento à ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h40. Após a chegada do Corpo de Bombeiros, seis pessoas foram encaminhadas a hospitais da região, mas sem gravidade. Outros feridos utilizaram de meios próprios em busca de atendimento médico, não necessitando do resgate do Samu ou do Corpo de Bombeiros.

Crédito: Rafael Lourenço

De acordo com a reportagem do Gazeta Online, que esteve no local do acidente, cerca de 25 pessoas estavam no coletivo, número que foi confirmado pelo GVBus na noite desta quarta-feira. O eletricista Wanderson dos Santos, de 33 anos, ajudou a socorrer as vítimas que estavam dentro do ônibus.

O ônibus desceu, bateu no meio fio, perdeu o controle e caiu em cima dos carros. Vi a batida e entrei em desespero. Não tinha ninguém próximo ao local além de mim. Comecei a pedir as pessoas que ficassem calmas, que ia dar tudo certo, que eu ia ajudar. Eles gritavam muito, pediam socorro. Tirei a tampa do teto do ônibus e comecei a tirar as pessoas. Tinha muita gente, eu nunca tinha visto isso Relato de eletricista

Ele ainda informou que muita gente voltava do trabalho, por ser horário de pico, e que havia pessoas desmaiadas dentro do ônibus.

Estou tremendo até agora. Nunca vi uma cena tão absurda igual a essa. Tinha pessoas desmaiadas, idosos... testemunhas do lado de fora me mandaram sair de perto porque o ônibus ia pegar fogo, mas eu disse que não sairia, que meu papel ia ser esse. Se o ônibus pegasse fogo, eu morreria com eles

A Polícia Militar relatou que o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas que nenhuma vítima ficou presa às ferragens. Após a chegada dos bombeiros, pelo menos seis pessoas foram socorridas, sendo quatro do coletivo e dois dos veículos atingidos pelo ônibus, entre elas, uma criança. Todos foram encaminhados para um hospital da região, em estado estável, segundo o capitão Euler, do Corpo de Bombeiros.

A motorista do Ford Ka foi socorrida por uma ambulância que passava no momento do acidente. De acordo com Alan Demétrio, que também ajudou a socorrer as vítimas, a condutora estava consciente. "Ela estava em choque pelo susto. Estava sentindo um pouco de dor por causa do cinto de segurança, mas estava consciente. A gente sentou ela perto do poste até a chegada do socorro".

Um dos motoristas dos carros atingidos pelo Transcol sendo resgatado Crédito: Antônio de Carvalho

O corpo de Bombeiros acredita que o condutor do ônibus teria perdido o controle, entrado na contramão e atingido os veículos. O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos.

A GVBus informou que ao total, pelo menos oito passageiros do coletivo se feriram de forma leve. Eles foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros, e levados para os hospitais São Lucas, em Vitória, e para o Jayme Santos Neves, na Serra.

Por volta das 21h10, a Guarda Municipal da Serra informou que o trânsito foi parcialmente liberado e que, aos poucos, passou a fluir sem maiores retenções no local.

VEJA VÍDEOS

O local do acidente

O socorro

Passageiros saem pelo teto do coletivo