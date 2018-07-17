Acidente no MS: menina de 4 anos está consciente e comunicativa

Menina Helora Maria Soares Brandão sobreviveu ao acidente no Mato Grosso Crédito: Reprodução

A menina Helora Maria Soares Brandão, de 4 anos, que sobreviveu ao acidente que aconteceu na BR 060, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, evolui na recuperação, mas ainda permanece no CTI pediátrico com o quadro estável. O casal capixaba Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão, pais da menina, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

A filha do casal teve diversas fraturas nas pernas e no braço esquerdo, além de contusão pulmonar. Helora precisou ficar entubada e sedada com monitorização contínua para controle (exames) e em uso de antibióticos.

A assessoria de comunicação do hospital Santa Casa de Campo Grande, MS, divulgou que ela já está consciente, orientada e comunicativa, além de estar respirando sem aparelhos. Ela também já está se alimentando via oral.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.