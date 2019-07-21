Av. Leitão da Silva

Acidente entre carro e moto deixa feridos em Vitória

Colisão aconteceu na tarde deste domingo (21)

Publicado em 21 de julho de 2019 às 19:05 - Atualizado há 6 anos

Acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, neste domingo Crédito: Fernando Madeira

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente no cruzamento da Rua das Palmeiras com a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na altura do Cias Unimed. A colisão envolvendo uma motocicleta e um carro aconteceu na tarde deste domingo (21), por volta das 15h30.

Uma testemunha do acidente afirmou que a motorista do carro Volkswagen Fox branco, 63 anos, avançou o semáforo vermelho e colidiu com a motocicleta que saía da Rua das Palmeiras, no sentido Itararé. As duas pessoas que estavam na motocicleta foram arremessadas do veículo.

Mãe e filha estavam no carro envolvido no acidente. A condutora do veículo estava muito nervosa e não conseguiu dar entrevista. A filha não soube informar se a mãe ultrapassou o semáforo vermelho e disse que avisou a mãe que a moto ia passar, mas não deu tempo de evitar o acidente.

O homem e a mulher que estavam na motocicleta ficaram feridos e foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta