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Acidente

Acidente com carro-forte deixa motorista ferido em Vitória

O acidente aconteceu no bairro Jucutuquara, próximo ao bar do Ceará

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 18:31
Acidente envolvendo um carro-forte e uma caminhonete na Av. Paulino Muller, em Jucutuquara. Crédito: Patrícia Scalzer
A colisão entre um carro-forte e um carro na Avenida Paulino Muller, em Jucutuquara, Vitória, deixou um motorista ferido. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (22), próximo a um bar.
O Samu foi acionado para prestar socorro à vítima, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela. O motorista do carro-forte e o carona não se feriram.
De acordo com os envolvidos no acidente, o carro-forte seguia pela via no sentido Avenida Vitória quando foi fechado por outro veículo, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu na Fiorino que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a Fiorino atingiu um outro carro que estava estacionado. 
Uma faixa no sentido Fradinhos esteve interditada até às 15h55 e a Guarda Municipal orientou o trânsito.
Em nota, a Prosegur - empresa responsável por operar o carro-forte - informou que lamenta o ocorrido.
"A Prosegur confirma um acidente de trânsito que aconteceu nesta quinta-feira (22), em Vitória (ES). A companhia lamenta o ocorrido e esclarece que colabora com as investigações para identificar as causas do acidente".
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
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