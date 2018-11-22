Acidente com carro-forte deixa motorista ferido em Vitória

Acidente envolvendo um carro-forte e uma caminhonete na Av. Paulino Muller, em Jucutuquara. Crédito: Patrícia Scalzer

A colisão entre um carro-forte e um carro na Avenida Paulino Muller, em Jucutuquara, Vitória, deixou um motorista ferido. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (22), próximo a um bar.

Samu foi acionado para prestar socorro à vítima, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela. O motorista do carro-forte e o carona não se feriram.

De acordo com os envolvidos no acidente, o carro-forte seguia pela via no sentido Avenida Vitória quando foi fechado por outro veículo, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu na Fiorino que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a Fiorino atingiu um outro carro que estava estacionado.

Uma faixa no sentido Fradinhos esteve interditada até às 15h55 e a Guarda Municipal orientou o trânsito.

Em nota, a Prosegur - empresa responsável por operar o carro-forte - informou que lamenta o ocorrido.

"A Prosegur confirma um acidente de trânsito que aconteceu nesta quinta-feira (22), em Vitória (ES). A companhia lamenta o ocorrido e esclarece que colabora com as investigações para identificar as causas do acidente".

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