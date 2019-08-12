Home
A greve dos rodoviários na Grande Vitória pelo olhar de um fotógrafo

Com uma câmera de vídeo acoplada à câmera de fotos, o fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, registrou momentos de tensão durante a cobertura da greve na Grande Vitória