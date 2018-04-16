'A gente não tá descartando nenhuma possibilidade', diz sobrinha de médica

Jaqueline da Penha Colodetti desapareceu nesta terça-feira (03), em Viana Crédito: Reprodução/Facebook

"Na verdade, o corpo estava sem condições de ser identificado, pelo que falaram. É claro que possibilidade tem. A gente não tá descartando nenhuma possibilidade desde o início", afirmou Raíza Colodetti.

De acordo com a sobrinha, as buscas se concentraram na Bahia por falta de indícios de a cardiologista estar na Região Serrana. "Aquela região foi toda vasculhada pelos bombeiros e por nós. E também recebemos informações de que ela estava na Bahia. Então acabou mudando o foco de onde estaria".

Sobre o corpo ser da tia, Raíza respondeu: "Falar que é ou que não é, é impossível. A gente vai ter que aguardar a investigação da polícia e do IML".

Raíza ainda não sabe dizer em quanto tempo a família terá uma definição. "Parece que ontem não tinha equipe lá, porque era domingo à noite. Acho que hoje que vai ter uma informação um pouco melhor de prazo, de o que vai ter que ser feito, se vai ser DNA. Ninguém chegou a ver o corpo, para ver o estado que tava. Realmente a gente está aguardando informações deles", destacou.

Em relação à roupa que a mulher encontrada usava, calça jeans e sutiã, Raíza confirmou que a família recebeu a informação de uma mulher andando pela BR com esses trajes. "Parece que tinha uma pessoa na BR andando nesses trajes sim. Só que como a gente recebeu informações de vários lugares, não tem como saber o que é verdade".

Raíza comentou como os familiares receberam a notícia do corpo encontrado no Rio Jucu. "Claro que com aflição, porque pode ser e pode não ser também. A gente continua com esperança de que Deus sabe o que faz".