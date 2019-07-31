Home
A Gazeta lança site mais moderno e reduz jornais impressos

Produção diária de notícias será concentrada na internet. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (31) pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg