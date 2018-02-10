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É verdade que estão surfando em rio de Cachoeiro de Itapemirim?

Em algumas postagens recentes, o vídeo - que está associado à mensagem de que o fato ocorreu no ES - teve mais de três mil compartilhamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 21:37

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 21:37

Um vídeo que mostra dois rapazes surfando em um rio tem impressionado as redes sociais. Segundo a mensagem que acompanha as imagens, o caso teria acontecido em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, após fortes chuvas desta sexta-feira (9). No entanto, a postagem, que já tem milhares de compartilhamentos, é falsa.
Os corajosos que se arriscaram pegando "ondas" em um rio revolto são de Governador Valadares, em Minas Gerais. O vídeo em questão, portanto, foi gravado no Rio Doce, que corta a cidade mineira. As imagens também não são novas. A cheia que favoreceu a prática de surfe no rio aconteceu durante as chuvas de 2013.
> Leia publicações da seção 'Passando a Limpo'
No próprio vídeo é possível ouvir uma pessoa falando "Aqui em Valadares só não pratica esporte quem não quer". Mesmo com o áudio, milhares de internautas seguem compartilhando uma postagem no Facebook em que afirma que o registro foi feito no Espírito Santo.
 
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