É verdade que estão surfando em rio de Cachoeiro de Itapemirim?

Um vídeo que mostra dois rapazes surfando em um rio tem impressionado as redes sociais. Segundo a mensagem que acompanha as imagens, o caso teria acontecido em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, após fortes chuvas desta sexta-feira (9). No entanto, a postagem, que já tem milhares de compartilhamentos, é falsa.

Os corajosos que se arriscaram pegando "ondas" em um rio revolto são de Governador Valadares, em Minas Gerais. O vídeo em questão, portanto, foi gravado no Rio Doce, que corta a cidade mineira. As imagens também não são novas. A cheia que favoreceu a prática de surfe no rio aconteceu durante as chuvas de 2013.

No próprio vídeo é possível ouvir uma pessoa falando "Aqui em Valadares só não pratica esporte quem não quer". Mesmo com o áudio, milhares de internautas seguem compartilhando uma postagem no Facebook em que afirma que o registro foi feito no Espírito Santo.





PARTICIPE