'Nossa memória precisa de tempo para fixar informações', diz médica

Atire a primeira pedra quem nunca esqueceu daquela reunião importante no escritório, de tomar o remédio na hora certa ou até da data do aniversário de casamento. Alguns lapsos de memória são comuns e inofensivos, o problema é quando eles se tornam cada vez mais frequentes e acabam afetando a nossa vida e a de quem está a nossa volta. Por conta disso é tão importante manter nossa mente saudável e eficaz.
A médica especialista em Geriatria e Gerontologia, Tânia Guerreiro, virá ao Estado nesta terça-feira para nos ajudar a fazer isso. Ela será a terceira palestrante do Encontros do Saber uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio, em comemoração aos 10 anos da Revista.ag e falará sobre Como manter a mente eficaz? Caminhos para a conquista de uma memória saudável.
Precisamos buscar formas para deixar a nossa mente sempre ativa e atenta aos novos conhecimentos, declarou ela, que também trará dicas e dinâmicas para nos ajudar a fixar todas as informações recebidas diariamente. Na maioria das vezes, as pessoas relacionam a falta de memória à questão da idade, como se as pessoas mais velhas fossem as mais esquecidas. Mas está provado que o esquecimento é um mecanismo natural e fisiológico, e sua relação está diretamente ligada ao estágio de atividade da mente. Ou seja, para termos uma memória saudável, precisamos manter a mente ativa e isso independe de idade cronológica, explicou.
Tânia ressaltou ainda a importância de estarmos atentos aos bloqueios que impedem essa atividade natural da mente. O estresse e a correria do dia a dia são exemplos desses bloqueios, assim como os sintomas da depressão. São vários os obstáculos que enfrentamos no cotidiano que aumentam a sensação de mente cansada, além de contribuírem diretamente para a falta de memória.
A médica também é criadora e diretora da Oficina da Memória, uma instituição que atua com atendimentos individuais e em grupos para promover a eficácia da memória por meio de exercícios e estratégias de aprimoramento que, juntos, ajudam na conquista da vitalidade cognitiva e da qualidade de vida de cada pessoa. A seguir, Tânia explica um pouco mais sobre as abordagens e ações para a estimulação de uma mente eficaz e sobre os estágios da memória.
Como a relação entre o corpo, a mente e o ambiente afeta o cérebro?
Primeiro temos que entender que nós somos um todo indivisível, nutridos por meio das sensações, emoções e sentimentos que estimulam o bom funcionamento do organismo. Sendo assim, precisamos criar uma interação plena e profunda entre a mente e o corpo. E, para que essa relação se torne positiva, é fundamental fazer um exercício de autoconhecimento e de busca da harmonia consigo mesmo. Depois, é importante entender melhor os ambientes em que vivemos e aqueles que nós criamos no dia a dia, para que possa ser feito um equilíbrio entre as ações e as sensações para cada momento e situação. A partir dessa etapa, vamos conseguir um engajamento entre os sentimentos, no qual é necessário pressa diante de alguns desafios e dificuldades, mas também calma e sabedoria para encontrar as melhores soluções. Nesse ponto é que está a relevância de equilibrar a relação entre a mente, o corpo e o ambiente, que vai interferir nos estímulos da nossa memória, que vem com a qualidade das nossas ações e dos nossos pensamentos.
Quais as principais etapas do processo de funcionamento da nossa memória?
Primeiro, gostaria de dizer que a nossa memória é caprichosa, ela necessita de tempo para captar, armazenar e fixar as informações recebidas. E outro ponto importante é que ela e a nossa mente são sensíveis ao nosso estado emocional. Dessa forma, o seu funcionamento atua com três processos básicos que interagem entre si, tendo início com a codificação, depois o armazenamento e, também, o entendimento dos dados recebidos. E quanto mais uma pessoa entende sobre esse processo mais ela poderá aprimorar sua memória, já que para se fortalecer também é exigido de cada pessoa, tempo, envolvimento e total consciência do momento presente, para que as informações sejam recebidas e armazenadas. É importante entender que recebemos mais de 100 mil bits de informações por segundo, e naturalmente esses dados são deletados de acordo com as vivências do dia. Mas existem situações que afetam muito a nossa memória, como as dificuldades e os desafios enfrentados em todas as áreas. Porém, um fator que atua diretamente na memória é a crise financeira, no qual a perspectiva de ficar sem dinheiro é interpretada como ameaça a vida e, com isso, gera alguns bloqueios na mente.
E qual a melhor forma de enfrentar esses bloqueios que impedem a boa atuação da mente?
A vida é cheia de altos e baixos, alegrias e tristezas, e diariamente enfrentamos muitas situações complicadas e difíceis, em que o nível de adrenalina sempre está alto. Quem dera se durante todo o dia a gente só recebesse notícia boa. Não há como criar um estilo de vida onde não existam esses bloqueios do nosso bem-estar, afinal eles são necessários para nos fortalecer e fazer seguir adiante. E é nítido que a nossa mente e a memória são bem afetadas por essas situações negativas e, às vezes, se entregam ao lado ruim, como acontece em alguns casos de depressão, em que a pessoa só enxerga a escuridão, não vê a luz no fim do túnel. Mas o que seria da vida sem os desafios e os aprendizados com as dificuldades? O que precisamos fazer é tentar, por certos momentos, desconectar da loucura do dia a dia, equilibrar as vivências do mundo interior com o exterior, isso é essencial para amortecer o estresse. A gente precisa ter mais fome de buscar o que nos faz bem. Precisamos parar para analisar o tempo que temos para compartilhar as coisas boas com as outras pessoas, não pela tela do celular, mas pelo olho no olho, na interação e no contato pessoal entre família e amigos. Afinal, a memória existe na medida em que compartilhamos os momentos, ela vive dentro de cada um, mas precisa sair do pensamento para a prática e assim ganhar força e espaço nas melhores lembranças.
Como podemos driblar as falhas que podem acontecer com a memória?
Manter hábitos saudáveis ajuda muito. Por isso, a prática de exercícios físicos regularmente junto com uma alimentação saudável são fatores importantes de ajuda nesse processo da busca por uma memória saudável. Assim como ter uma vida social e intelectual ativa é outro fator de proteção para a boa memória. Mas o fundamental, tanto para a memória quanto para deixar a mente sempre ativa, é estarmos abertos para o aprimoramento pessoal em todas as situações, pois a curiosidade e a busca por novos aprendizados alimenta o cérebro e o faz querer se manter em total atividade, mantendo também ativas nossas funções cognitivas. Por isso, não desperdice a chance de viver o novo nas coisas mais simples, como ouvir uma música nova ou passar por um novo percurso indo ou voltando do trabalho. Não podemos nunca perder o interesse e a paixão por viver.
A avalanche de informações e os estímulos criados com o avanço da tecnologia ajudam ou atrapalham?
A população vive conectada, isso já é um fato. Estamos o tempo todo de olho no que está acontecendo ao nosso redor. E isso só é possível com a ajuda da tecnologia, que se usada de maneira correta pode ser muito útil até mesmo para treinar algumas funções do cérebro. O problema é quando dividimos nossa atenção entre diversas tarefas ou dispositivos ao mesmo tempo, isso já se torna um pouco negativo. Temos que entender que a tecnologia veio como recurso para agregar mais facilidade a nossa vida. O que não podemos é abrir mão do nosso comando feito pelo cérebro, o que acontece em algumas situações em que o celular é quem toma a posição de comando. É necessário que a gente coloque regras para o uso dessas tecnologias, principalmente com as crianças, impondo hora, tempo e limites. E, também, que possamos estabelecer momentos sem o celular, o tablet, o notebook, etc... Não podemos ficar a reboque da tecnologia e muito menos abrir mão do nosso aperfeiçoamento como ser humano, que pode e deve feito sem a interferência desses aparelhos, mas com a vivência e interação entre os grupos.
Quais são as ações que ajudam a manter a nossa mente ativa e auxiliam para sempre termos uma memória saudável?
Uma das principais posições que serve de base para ajudar na atividade da mente é encontrar um equilíbrio para conseguir usufruir do presente que a vida nos dá todos os dias; é viver cada momento como se fosse único. Assim como ter um apego ao novo, se agarrar em coisas novas, buscar novas histórias e novos finais. Quando essa consciência já existir, cada pessoa pode procurar algumas atividades que ajudam diretamente na memória, como ouvir música, pois já está comprovado que cantar ajuda no acesso ao mundo emocional de forma mais rápida e deixa as pessoas mais relaxadas e confiantes. Assim como, para quem gostar de dançar, é uma excelente opção para colocar a mente em atividade. Outra ação que pode auxiliar é a meditação, estabelecer um momento de quietude, que pode ser em contato com a natureza. E também um hábito que pode ajudar é o da leitura, ler é realmente fazer uma viagem para outra história, além de estar sempre recebendo conhecimentos diferentes. E para quem gosta de estudar, fazer cursos em geral ou até cursos de línguas interferem de forma positiva na memória, pois a mente fica em atividade total. Sem falar que todos esses fatores também contribuem para amortecer o estresse e a depressão.