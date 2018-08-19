'Nossa memória precisa de tempo para fixar informações', diz médica

Tânia Guerreiro fará palestra na Rede Gazeta sobre "Como manter a mente mais eficaz" Crédito: Divulgação

Atire a primeira pedra quem nunca esqueceu daquela reunião importante no escritório, de tomar o remédio na hora certa ou até da data do aniversário de casamento. Alguns lapsos de memória são comuns e inofensivos, o problema é quando eles se tornam cada vez mais frequentes e acabam afetando a nossa vida e a de quem está a nossa volta. Por conta disso é tão importante manter nossa mente saudável e eficaz.

A médica especialista em Geriatria e Gerontologia, Tânia Guerreiro, virá ao Estado nesta terça-feira para nos ajudar a fazer isso. Ela será a terceira palestrante do Encontros do Saber  uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio, em comemoração aos 10 anos da Revista.ag  e falará sobre Como manter a mente eficaz? Caminhos para a conquista de uma memória saudável.

Precisamos buscar formas para deixar a nossa mente sempre ativa e atenta aos novos conhecimentos, declarou ela, que também trará dicas e dinâmicas para nos ajudar a fixar todas as informações recebidas diariamente. Na maioria das vezes, as pessoas relacionam a falta de memória à questão da idade, como se as pessoas mais velhas fossem as mais esquecidas. Mas está provado que o esquecimento é um mecanismo natural e fisiológico, e sua relação está diretamente ligada ao estágio de atividade da mente. Ou seja, para termos uma memória saudável, precisamos manter a mente ativa e isso independe de idade cronológica, explicou.

Tânia ressaltou ainda a importância de estarmos atentos aos bloqueios que impedem essa atividade natural da mente. O estresse e a correria do dia a dia são exemplos desses bloqueios, assim como os sintomas da depressão. São vários os obstáculos que enfrentamos no cotidiano que aumentam a sensação de mente cansada, além de contribuírem diretamente para a falta de memória.

A médica também é criadora e diretora da Oficina da Memória, uma instituição que atua com atendimentos individuais e em grupos para promover a eficácia da memória por meio de exercícios e estratégias de aprimoramento que, juntos, ajudam na conquista da vitalidade cognitiva e da qualidade de vida de cada pessoa. A seguir, Tânia explica um pouco mais sobre as abordagens e ações para a estimulação de uma mente eficaz e sobre os estágios da memória.

Como a relação entre o corpo, a mente e o ambiente afeta o cérebro?

Primeiro temos que entender que nós somos um todo indivisível, nutridos por meio das sensações, emoções e sentimentos que estimulam o bom funcionamento do organismo. Sendo assim, precisamos criar uma interação plena e profunda entre a mente e o corpo. E, para que essa relação se torne positiva, é fundamental fazer um exercício de autoconhecimento e de busca da harmonia consigo mesmo. Depois, é importante entender melhor os ambientes em que vivemos e aqueles que nós criamos no dia a dia, para que possa ser feito um equilíbrio entre as ações e as sensações para cada momento e situação. A partir dessa etapa, vamos conseguir um engajamento entre os sentimentos, no qual é necessário pressa diante de alguns desafios e dificuldades, mas também calma e sabedoria para encontrar as melhores soluções. Nesse ponto é que está a relevância de equilibrar a relação entre a mente, o corpo e o ambiente, que vai interferir nos estímulos da nossa memória, que vem com a qualidade das nossas ações e dos nossos pensamentos.

Quais as principais etapas do processo de funcionamento da nossa memória?

Primeiro, gostaria de dizer que a nossa memória é caprichosa, ela necessita de tempo para captar, armazenar e fixar as informações recebidas. E outro ponto importante é que ela e a nossa mente são sensíveis ao nosso estado emocional. Dessa forma, o seu funcionamento atua com três processos básicos que interagem entre si, tendo início com a codificação, depois o armazenamento e, também, o entendimento dos dados recebidos. E quanto mais uma pessoa entende sobre esse processo mais ela poderá aprimorar sua memória, já que para se fortalecer também é exigido de cada pessoa, tempo, envolvimento e total consciência do momento presente, para que as informações sejam recebidas e armazenadas. É importante entender que recebemos mais de 100 mil bits de informações por segundo, e naturalmente esses dados são deletados de acordo com as vivências do dia. Mas existem situações que afetam muito a nossa memória, como as dificuldades e os desafios enfrentados em todas as áreas. Porém, um fator que atua diretamente na memória é a crise financeira, no qual a perspectiva de ficar sem dinheiro é interpretada como ameaça a vida e, com isso, gera alguns bloqueios na mente.

E qual a melhor forma de enfrentar esses bloqueios que impedem a boa atuação da mente?

A vida é cheia de altos e baixos, alegrias e tristezas, e diariamente enfrentamos muitas situações complicadas e difíceis, em que o nível de adrenalina sempre está alto. Quem dera se durante todo o dia a gente só recebesse notícia boa. Não há como criar um estilo de vida onde não existam esses bloqueios do nosso bem-estar, afinal eles são necessários para nos fortalecer e fazer seguir adiante. E é nítido que a nossa mente e a memória são bem afetadas por essas situações negativas e, às vezes, se entregam ao lado ruim, como acontece em alguns casos de depressão, em que a pessoa só enxerga a escuridão, não vê a luz no fim do túnel. Mas o que seria da vida sem os desafios e os aprendizados com as dificuldades? O que precisamos fazer é tentar, por certos momentos, desconectar da loucura do dia a dia, equilibrar as vivências do mundo interior com o exterior, isso é essencial para amortecer o estresse. A gente precisa ter mais fome de buscar o que nos faz bem. Precisamos parar para analisar o tempo que temos para compartilhar as coisas boas com as outras pessoas, não pela tela do celular, mas pelo olho no olho, na interação e no contato pessoal entre família e amigos. Afinal, a memória existe na medida em que compartilhamos os momentos, ela vive dentro de cada um, mas precisa sair do pensamento para a prática e assim ganhar força e espaço nas melhores lembranças.

Como podemos driblar as falhas que podem acontecer com a memória?

Manter hábitos saudáveis ajuda muito. Por isso, a prática de exercícios físicos regularmente junto com uma alimentação saudável são fatores importantes de ajuda nesse processo da busca por uma memória saudável. Assim como ter uma vida social e intelectual ativa é outro fator de proteção para a boa memória. Mas o fundamental, tanto para a memória quanto para deixar a mente sempre ativa, é estarmos abertos para o aprimoramento pessoal em todas as situações, pois a curiosidade e a busca por novos aprendizados alimenta o cérebro e o faz querer se manter em total atividade, mantendo também ativas nossas funções cognitivas. Por isso, não desperdice a chance de viver o novo nas coisas mais simples, como ouvir uma música nova ou passar por um novo percurso indo ou voltando do trabalho. Não podemos nunca perder o interesse e a paixão por viver.

A avalanche de informações e os estímulos criados com o avanço da tecnologia ajudam ou atrapalham?

A população vive conectada, isso já é um fato. Estamos o tempo todo de olho no que está acontecendo ao nosso redor. E isso só é possível com a ajuda da tecnologia, que se usada de maneira correta pode ser muito útil até mesmo para treinar algumas funções do cérebro. O problema é quando dividimos nossa atenção entre diversas tarefas ou dispositivos ao mesmo tempo, isso já se torna um pouco negativo. Temos que entender que a tecnologia veio como recurso para agregar mais facilidade a nossa vida. O que não podemos é abrir mão do nosso comando feito pelo cérebro, o que acontece em algumas situações em que o celular é quem toma a posição de comando. É necessário que a gente coloque regras para o uso dessas tecnologias, principalmente com as crianças, impondo hora, tempo e limites. E, também, que possamos estabelecer momentos sem o celular, o tablet, o notebook, etc... Não podemos ficar a reboque da tecnologia e muito menos abrir mão do nosso aperfeiçoamento como ser humano, que pode e deve feito sem a interferência desses aparelhos, mas com a vivência e interação entre os grupos.

Quais são as ações que ajudam a manter a nossa mente ativa e auxiliam para sempre termos uma memória saudável?