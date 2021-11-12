Temas climáticos impactam política monetária, afirma presidente do BC

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu que a autarquia precisa estar preocupada com a transição para a economia verde, pois as questões climáticas afetam os mandatos do Banco Central de estabilidade dos preços e de estabilidade financeira.

"A bandeira de energia saiu de menos de R$ 2 para R$ 14,40 por falta de chuvas. Temas climáticos afetam a política monetária", disse Campos Neto, durante palestra sobre Sustentabilidade do Mundo Financeiro no Seminário Internacional "Agronegócio Sustentável no Brasil", promovido pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em Lisboa.

O presidente do BC também destacou que os bancos devem ter consciência de que precisam destinar recursos para projetos sustentáveis.

CARBONO

Campos Neto afirmou ainda que é um passo importante na discussão de uma economia mais verde uma distribuição do custo de carbono entre produtores e consumidores. "Hoje, a carga de carbono é maior em quem produz do que sobre quem consome. Se não for equacionado, alguns produtores de insumos vão deixar de produzir com essa carga de carbono. O consumidor vai ter que deixar de consumir ou consumir mais caro."

Além disso, repetiu que é preciso criar um mercado de carbono que funcione globalmente.