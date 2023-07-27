TCU deve decidir destino da BR 101 nas próximas semanas, diz Alckmin no ES

Geraldo Alckmin participou de evento da Findes Crédito: Ricardo Medeiros

A Eco101, que administra o trecho da BR 101 no Espírito Santo, anunciou a desistência amigável do contrato em julho do ano passado.

Visita do vice-presidente Geraldo Alckmin à sede da Rede Gazeta, em Vitória, 27 de julho de 2023

No início deste mês, o ministro do TCU Vital do Rêgo, relator do caso, votou a favor da repactuação de contratos de concessão de infraestrutura devolvidos de maneira amigável pelos concessionários, mas o julgamento ainda não foi encerrado, porque dois ministros, Jhonatan de Jesus e Walton Rodrigues, pediram vista do processo.

“A BR 101 foi concessionada, do Rio até a Bahia. Acontece que o setor privado também tem problema e quis devolver. O governo está trabalhando com o Tribunal de Contas da União e, se autorizar, vai ter que relicitar para a nova concessionária (assumir). Se o TCU disser que não precisa, ganha-se tempo. Acho que em mais umas semanas deve ser resolvido”, explic Alckmin.

O vice-presidente ainda destaca: “A concessionária apresentou problemas, como muitos aeroportos também, em razão da pandemia. Mas ela está muito bem encaminhada para continuar concessionada, com nova licitação ou não. E aí vai se duplicar a rodovia.”

"Nós vamos ajudar a resolver o mais rápido possível a 262 também. É uma rodovia estratégica para o Espírito Santo e para Minas Gerais."