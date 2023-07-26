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Preocupação

Mala suspeita faz prédio do ministério de Alckmin ser evacuado

Vice-presidente e ministro, Alckmin não estava no prédio por despachava no Palácio do Planalto. Na bolsa, só havia roupas

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 12:20
Esplanada dos Ministérios
Esplanada dos Ministérios Crédito: Agência Brasil/Marcello Casal Jr
A sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em Brasília, foi evacuada na manhã desta quarta-feira (26) após uma ameaça de bomba. Uma mala de viagem foi deixada em uma garagem do prédio. O vice-presidente e chefe da pasta, Geraldo Alckmin (PSB), cumpria uma agenda no Palácio do Planalto e não se encontrava no local. 
A Polícia Federal em Brasília foi acionada para verificar o conteúdo deixado no imóvel e solicitou ajuda da Polícia Militar. Em cima da mala, havia um exemplar da Constituição Federal e um bilhete escrito: "agradecendo a Deus".
O prédio foi evacuado para a segurança dos funcionários. Esquadrões antibomba da Polícia Militar e da Polícia Federal (PF) já estão no local. O corpo de bombeiros foi até o local para realizar uma varredura. De acordo com o jornal O Globo, foi contatado que haviam apenas roupas dentro da bagagem.

Atualização

26/07/2023 - 2:15
Uma versão anterior dessa matéria trazia uma informação publicado pelo jornal O Globo de que Geraldo Alckimin estava no prédio. Posteriormente, foi confirmado que o vice-presidente estava, na verdade, despachando no Palácio do Planalto quando aconteceu a evacuação do prédio.

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