Mala suspeita faz prédio do ministério de Alckmin ser evacuado

Esplanada dos Ministérios Crédito: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

A sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em Brasília, foi evacuada na manhã desta quarta-feira (26) após uma ameaça de bomba. Uma mala de viagem foi deixada em uma garagem do prédio. O vice-presidente e chefe da pasta, Geraldo Alckmin (PSB), cumpria uma agenda no Palácio do Planalto e não se encontrava no local.

A Polícia Federal em Brasília foi acionada para verificar o conteúdo deixado no imóvel e solicitou ajuda da Polícia Militar. Em cima da mala, havia um exemplar da Constituição Federal e um bilhete escrito: "agradecendo a Deus".

O prédio foi evacuado para a segurança dos funcionários. Esquadrões antibomba da Polícia Militar e da Polícia Federal (PF) já estão no local. O corpo de bombeiros foi até o local para realizar uma varredura. De acordo com o jornal O Globo, foi contatado que haviam apenas roupas dentro da bagagem.