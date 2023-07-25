Bolsonaro chama Lula de jumento e fala em 'missão' de voltar à Presidência

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira (25) do evento de filiação do PL na Câmara Municipal de São Paulo. Na cerimônia, ele atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que um retorno ao Palácio do Planalto é uma "missão". A declaração do ex-chefe do Executivo ainda foi marcada por outros ataques à esquerda e palavrões.

"A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países do norte (...) interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim", disse o ex-presidente sobre o sucessor.

Jair Bolsonaro participou do evento de filiação do PL na Câmara Municipal de São Paulo Crédito: Vitor Liasch/PL

Durante o evento, Bolsonaro também dirigiu ataques ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad , ao expressar sua discordância em relação à reforma tributária aprovada na Câmara . Outro alvo da ofensiva do ex-presidente foi a Comissão da Verdade, responsável por investigar os crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar.

Além disso, Bolsonaro indicou que considera uma possível volta à Presidência da República como uma missão. "Triste um País que pune um político não pelos seus erros ou defeitos, mas por suas virtudes. Vontade de ser presidente novamente? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão."

Holiday diz se sentir como o 'filho pródigo'

Na cerimônia, foi realizada a filiação do vereador de São Paulo Fernando Holiday ao PL. Como mostrou o Estadão, ele não será candidato à reeleição como vereador para focar na construção de candidatura a deputado federal em 2026. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto , confirmou o nome de Holiday à Câmara na solenidade.

Holiday, que há dois anos havia dito que se arrependeu do apoio dado a Bolsonaro nas eleições de 2018, contou a parábola do filho pródigo como analogia à sua relação com o ex-presidente. "Me sinto como um filho pródigo, um filho que cometeu muitos erros e se arrepende amargamente, mas que está sendo recebido de volta em casa", disse o vereador.

Na tarde desta terça-feira (25), Carlos Bolsonaro usou sua rede social para indicar contrariedade. Sem citar Holiday, criticou aqueles que falaram mal da gestão de seu pai e agora querem se aproximar dele.

Além do vereador, outras lideranças de direita da capital paulista se filiaram ao PL, como o pré-candidato ao legislativo municipal Lucas Pavanato. A legenda planeja concentrar esforços e recursos financeiros para, nas eleições de 2024, formar uma espécie de corredor de direita no Estado de São Paulo.