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Homem usa galão de 20L para pegar refrigerante no Burger King em SP

Cena foi flagrada em Itapevi e imagens circularam pela internet; funcionário pediu para que cliente parasse mas homem continuou

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 18:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2023 às 18:20
Um homem foi visto em uma loja do Burger King em Itapevi, na Grande São Paulo, enchendo um galão de 20 litros na máquina de refil do fast food. Após outros clientes notarem e começarem a gravar, um funcionário pediu para que ele parasse de encher o galão com refrigerante de refil.
O homem, então, questionou: "Não pode? Mas eu paguei a parada. É seu? É seu? É da empresa". O funcionário permaneceu de pé, na frente da torre de refrigerante, e de braços cruzados.
O homem encheu mais um copo para despejar no galão antes de ir embora. O funcionário puxou aplausos e foi acompanhado por outros clientes.

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