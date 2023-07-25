Moraes diz à PF que sofreu duas investidas em Roma: 'Roubou as eleições'

O ministro e quatro integrantes de sua família foram ouvidos pela PF na segunda-feira (24). Nos cinco depoimentos foi destacado que as hostilidades dirigidas ao magistrado eram "políticas" e teriam o intuito de "constrangê-lo". A família garantiu que as imagens do aeroporto italiano comprovariam a versão.

Alexandre de Moraes prestou depoimento na segunda-feira (24) Crédito: Nelson Jr./STF

Segundo o relatado por Alexandre e seus familiares à PF, Andrea abordou o ministro enquanto este estava fazendo credenciamento para entrar na sala VIP da companhia aérea TAP. Foi relatado à PF que ela teria chamado Alexandre de Moraes de "comunista, bandido e comprado".

Ainda de acordo com os depoimentos, depois que Alexandre entrou na sala VIP, Andrea teria começado a gravar o magistrado e afirmado que ele havia 'fraudado as urnas e roubado as eleições'.

Foi nesse momento que os três filhos de Alexandre de Moraes, que ainda estavam no credenciamento, teriam alertado Andrea, indicando que, se não parasse, seria gravada e processada.

Segundo a versão da família do ministro do STF, nesse momento, Andrea chamou o marido, Roberto Mantovani que avançou contra o filho de Alexandre dizendo: "Filho de bandido, comunista, ladrão. Seu pai fraudou as eleições".

Nesse momento, na porta da sala VIP, o filho do ministro tentou pegar seu celular para gravar o ocorrido, ocasião em que Roberto teria dado um tapa em seu rosto, o que fez com que seus óculos caíssem. De acordo com o depoimento, Roberto foi contido por um estrangeiro.

Essa teria sido a primeira investida contra Alexandre de Moraes. Após tal dinâmica, o casal foi embora. No entanto, acabou retornando instantes depois, passando a gravar Alexandre e sua família dentro da sala VIP, segundo o relatado à PF.

Em tal instante, o ministro do STF teria se direcionado ao casal, dizendo que era a segunda vez que eles agrediam sua família. Alexandre afirmou à PF ter avisado que tiraria fotos para identificá-los e que seriam processados no Brasil.

O depoimento relata que, após o aviso, Roberto e Alex Zanatta Bignotto (seu genro) continuaram a ofender o ministro, dizendo que "havia fraudado as urnas e que era um bandido". Enquanto isso, Andrea também proferia ofensas, ainda segundo a versão de Alexandre e seus familiares.

Roberto e Andreia também já prestaram depoimento sobre o caso

Investigados pelas hostilidades a Alexandre de Moraes, Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão já foram ouvidos pela Polícia Federal sobre o caso. Na ocasião, o primeiro admitiu que houve um 'entrevero', envolvendo várias pessoas, com o filho do ministro do STF no aeroporto de Roma. Segundo a defesa do casal, o estopim da confusão teria sido a falta de lugares na sala VIP do aeroporto de Roma.

O corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto também foi ouvido pelos investigadores, tendo negado qualquer hostilidade ou agressão ao ministro.

No mesmo dia em que prestou depoimento à PF, o casal Mantovani teve sua casa vasculhada. Os agentes foram angariar provas para abastecer o inquérito sobre supostos crimes de injúria, perseguição e desacato. As diligências são questionadas por constitucionalistas.

Imagens devem esclarecer contradições em versões

Na sexta-feira (21), a Adidância da Polícia Federal em Roma recebeu os arquivos das câmeras de segurança de Fiumicino, Aeroporto Internacional da capital italiana, que registraram as supostas hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes.

A expectativa dos investigadores é a de que as gravações possam dirimir contradições nas versões dadas pelos investigados pelas supostas hostilidades a Alexandre de Moraes.