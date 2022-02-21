Sines abrem 2.208 oportunidades de emprego e estágio no ES

A semana que antecede o carnaval começa com 2.208 vagas de emprego estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os posto de trabalho são para cargos como pedreiro, analista de marketing, vendedor, cozinheiro, auxiliar administrativo, soldador, caldeireiro, eletricista automotivo, ajudante de obras, analista de TI, frentista, farmacêutico, motoboy e técnico em segurança do trabalho.

Oportunidades de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

É importante lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 99

99 Analista de marketing (1)

Armador de estrutura de concreto (2)

Assistente administrativo (4)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar administrativo PCD (2)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de barman (5)

Auxiliar de conservação de obras civis (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de técnico de controle de qualidade (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (4)

Babá (2)

Cadista - desenhista técnico de arquitetura (2)

Carpinteiro (2)

Consultor de vendas (2)

Costureira de máquina overloque (2)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro geral (2)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (1)

Funileiro de automóveis - reparação (1)

Funileiro de manutenção (2)

Gerente de agência bancária (2)

Passador de guarnição (10)

Pedagogo (4)

Pedreiro (10)

Recreador (2)

Representante comercial autônomo (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (3)

Supervisor administrativo (2)

Técnico de refrigeração - instalação (4)

Vendedor de serviços (9)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 822

822 Açougueiro (10)

Agente de produção (3)

Ajudante (5)

Ajudante de caminhão - carga e descarga (30)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de entrega (15)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (41)

Ajudante de obras - pintura (1)

Ajudante entrega (10)

Ajudante noturno (10)

Ajudante prático (3)

Almoxarife (1)

Analista de frota (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (21)

Armador oficial (10)

Assistente administrativo e depto de pessoal (1)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas (3)

Assistente técnico de redes (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de depósito (22)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de obras (28)

Auxiliar de produção (12)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (15)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro/faturamento (1)

Auxiliar técnico em edificações (1)

Auxiliar técnico em segurança do trabalho (1)

Balconista (4)

Balconista de açougue (1)

Balconista de farmácia (1)

Bombeiro hidráulico (21)

Borracheiro (1)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro/montador (1)

Camareira (15)

Carpinteiro (9)

Carpinteiro oficial (10)

Caseiro - vaga para casal (1)

Caseiro (1)

Confeiteira (1)

Conferente diurno (5)

Conferente noturno (5)

Consultor comercial - PJ (5)

Consultor comercial (6)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (10)

Cortador (1)

Cozinheiro (7)

Cozinheiro ferista (2)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Eletricista veicular (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de obras (8)

Encarregado de produção (1)

Estágio em Administração (2)

Estágio em Logística (1)

Estágio superior engenharia civil (1)

Estoquista (5)

Faturista (3)

Gerente fiscal e contábil (1)

Governanta (4)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (3)

Lanterneiro (3)

Lavadeira (1)

Mecânico (1)

Mecânico automotivo (3)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico diesel jr (1)

Mecânico sênior (1)

Meio oficial de cozinha (3)

Meio oficial de manutenção (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (1)

Motorista – cnh D/E (4)

Motorista carreteiro – cnh E (22)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista de caçamba / carro pipa / munck (2)

Motorista de caminhão – cnh D (1)

Motorista entregador – cnh D (4)

Oficial (4)

Oficial de manutenção (2)

Oficial de pedreiro (1)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamentos móveis – cnh d (1)

Operador de pá carregadeira - bob cat (1)

Operador de patrol (2)

Operador de retroescavadeira (10)

Operador de rolo compactador (5)

Pedreiro (26)

Pedreiro de acabamento e revestimento (1)

Pedreiro oficial (27)

Pintor (2)

Pintor automotivo (2)

Pintor de veículos (3)

Porteiro (1)

Preparador de veículos (1)

Professor de inglês (1)

Programador de sistemas (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (1)

Recepcionista/auxiliar administrativo (1)

Representante comercial (1)

Representante de atendimento (60)

Representante externo de vendas (2)

Saladeira (1)

Secretária (1)

Separador (1)

Soldador (1)

Supervisor de fundação (1)

Supervisor de obras civis (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador polivalente (3)

Tutor de polo (1)

Unimarka (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo (11)

Vendedor externo/panfletagem (5)

Vendedor/balconista (1)

Vendedor/motorista (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar administrativo (22)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transportes (2)

Auxiliar serviço apoio (10)

Estoquista (4)

Gari (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (11)

Motorista – cnh D/E (4)

Pintor de veículos (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (60)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 557

557 Açougueiro (10)

Ajudante de obras (108)

Aplicador de adesivos em superfícies (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Artífice de manutenção (3)

Atendente balconista (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de telemarketing pcd (42)

Auxiliar de conservação de obras civis (7)

Auxiliar de conservação de obras civis pcd (2)

Auxiliar de consultório dentário (1)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de linha produção pcd (2)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de logística pcd (1)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de mecânico diesel (4)

Auxiliar de obras pcd (5)

Auxiliar de obras (28)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar mecânico (1)

Carpinteiro (30)

Colorista (1)

Conferente de mercadoria (2)

Cozinheiro industrial (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (3)

Empregado doméstico (1)

Encarregado de obras (15)

Enfermeiro (2)

Instalador reparador de linhas e aparelhos (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de direção e freios de automóveis (1)

Mecânico de empilhadeira combustão (1)

Mecânico de empilhadeira elétrica (1)

Mecânico de motor a diesel (8)

Mecânico diesel - exceto de veículos automotores (1)

Mecânico eletricista (2)

Mestre de obras (15)

Montador de andaimes (15)

Montador instalador de acessórios (1)

Motofretista (2)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão -guincho munck (2)

Oficial de manutenção civil (8)

Operador de mini retroescavadeira (10)

Operador de central de concreto (2)

Operador de empilhadeira (8)

Operador de escavadeira (10)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de pá carregadeira (20)

Operador de retroescavadeira (10)

Operador de torno com comando numérico (1)

Operador empilhadeira (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Padeiro (5)

Pedreiro (80)

Pintor de obras (3)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista em geral- estágio (2)

Representante comercial (1)

Serralheiro (5)

Serralheiro de alumínio (5)

Serralheiro de ferro (2)

Soldador (20)

Técnico em análise de controle de produção (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (5)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 181

181 Analista de marketing - estágio (2)

Analista de marketing (1)

Atendente de bar (12)

Auxiliar de cozinha (40)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de nutrição e dietética (2)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Auxiliar financeiro (2)

Camareira de hotel (4)

Comprador (2)

Copeiro de restaurante (8)

Cozinheiro geral (2)

Cumim (25)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Garçom (35)

Gerente de restaurante (3)

Governanta de hotelaria (4)

Instalador de antenas de televisão (1)

Instalador de insulfilm (1)

Maître (3)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Monitor infantil (5)

Motorista de caminhão leve (1)

Nutricionista (1)

Ourives (1)

Padeiro (1)

Pintor de automóveis (1)

Polidor de automóveis (1)

Recepcionista atendente (12)

Representante comercial autônomo (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico automotivo (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 200

200 Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de obras (7)

Armador (1)

Assistente de recursos humanos (1)

Assistente financeiro fiscal (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Caldeireiro (34)

Carpinteiro (1)

Mecânico (60)

Operador de equipamento (1)

Pedreiro (6)

Planejador (2)

Representante comercial autônomo (1)

Soldador (76)

Técnico de planejamento de produção (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 143

143 Ajudante de obras (20)

Ajudante de produção (5)

Ajudante de produção pcd (10)

Analista de TI (1)

Armador (21)

Artífice encarregado geral (1)

Atendente de restaurante (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de refrigeração (3)

Auxiliar serviços gerais (2)

Biomédico (2)

Carpinteiro (16)

Caseiro (2)

Consultor de vendas (17)

Cozinheira (2)

Farmacêutico (1)

Frentista (2)

Inspetor de monitoramento (2)

Mecânico de moto (1)

Motoboy (3)

Oficial polivalente (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de escavadeira hidráulica (3)

Operador de guindauto junior (3)

Padeiro (5)

Pedreiro polivalente (3)

Técnico de fiscalização de obras (1)

Técnico edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.