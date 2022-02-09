Empresa têxtil vai instalar fábrica no ES e criar 235 empregos

A empresa mineira VDM Comercial Têxtil, especializada na fabricação de tecidos, vai instalar uma indústria de transformação têxtil em Apiacá , município localizado na microrregião Central Sul do Espírito Santo.

O investimento é da ordem de R$ 62,6 milhões e deve gerar 235 empregos diretos. A estimativa é de que as obras sejam iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano.

Indústria têxtil Crédito: Paulo Lacerda/CNI

O anúncio do investimento foi feito nesta quarta-feira (9) por representantes da empresa em reunião o governador do Estado, Renato Casagrande

A nova fábrica vai atuar na produção fiação, tecelagem e acabamentos em tecidos. Sediado na cidade de Muriaé (MG), o grupo atua na região mineira e tem clientes nos estados de Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A unidade será instalada numa área de 40 mil metros quadrados, localizada no distrito têxtil, em Apiacá. A operação contará com maquinário com alta tecnologia e importado da Suíça.

O projeto está dividido nas seguintes etapas: instalação do galpão, produção de fios têxteis, produção do tecido cru e acabamento do tecido tingido e beneficiado.

A VDM apresentou o projeto de expansão com a instalação de sua primeira filial ao Estado, tendo a empresa aderido Programa de Incentivo ao Investimento do Espírito Santo (Invest-ES), que conta com incentivos fiscais para expansão, modernização e diversificação de negócios no Estado.

Casagrande comemorou a chegada da empresa na região. “O Sul sempre necessitou de mais empreendimentos, pois a região Norte conta com os incentivos da Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste], o que acaba atraindo mais investimentos. Contudo, nos últimos anos, estamos conseguindo atrair empresas importantes para o Sul capixaba”, afirmou.

Representantes da VDM ao lado do governador Casagrande e do secretário de Desenvolvimento, Tyago Hoffmann Crédito: Hélio Filho/Secom

O sócio proprietário da empresa, Rui Vale de Matos, destacou que a decisão de implantar a primeira filial da VDM no Espírito Santo ocorreu em função dos incentivos do Invest-ES, e, somado a isto, o fato de o Estado ser moderno e organizado, além de contar com linhas de crédito acessíveis, por meio do Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo (Bandes).

“A indústria têxtil é a que mais emprega no país. Ao chegar numa determinada região capaz de gerar postos de trabalho se estende por décadas, já que a partir da indústria de base, estimula a cadeia produtiva criando polos têxteis. O Espírito Santo mostrou que é um Estado forte, organizado e moderno. Por isso, decidimos por instalar uma unidade aqui”, destacou Matos, que também afirmou:

"Nosso objetivo é de criar um polo têxtil em Apiacá e convidar outras empresas a vir para cá. Estamos aproveitando 2022, um ano de modernização para a indústria, para implantar e expandir negócios usando tecnologia de ponta na produção" Rui Vale de Matos - Sócio proprietário da VDM