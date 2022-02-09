Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Empresa têxtil vai instalar fábrica no ES e criar 235 empregos

Nova indústria será construída em Apiacá com investimento privado da ordem de R$ 62,6 milhões

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2022 às 17:47
A empresa mineira VDM Comercial Têxtil, especializada na fabricação de tecidos, vai instalar uma indústria de transformação têxtil em Apiacá, município localizado na microrregião Central Sul do Espírito Santo.
O investimento é da ordem de R$ 62,6 milhões e deve gerar 235 empregos diretos. A estimativa é de que as obras sejam iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano.
Indústria têxtil
Indústria têxtil Crédito: Paulo Lacerda/CNI
O anúncio do investimento foi feito nesta quarta-feira (9) por representantes da empresa em reunião o governador do Estado, Renato Casagrande.
A nova fábrica vai atuar na produção fiação, tecelagem e acabamentos em tecidos. Sediado na cidade de Muriaé (MG), o grupo atua na região mineira e tem clientes nos estados de Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Veja Também

Fertilizantes Heringer vende controle acionário para grupo suíço

Samarco planeja ampliar capacidade de produção em Anchieta em até 5 anos

A unidade será instalada numa área de 40 mil metros quadrados, localizada no distrito têxtil, em Apiacá. A operação contará com maquinário com alta tecnologia e importado da Suíça.
O projeto está dividido nas seguintes etapas: instalação do galpão, produção de fios têxteis, produção do tecido cru e acabamento do tecido tingido e beneficiado.
A VDM apresentou o projeto de expansão com a instalação de sua primeira filial ao Estado, tendo a empresa aderido Programa de Incentivo ao Investimento do Espírito Santo (Invest-ES), que conta com incentivos fiscais para expansão, modernização e diversificação de negócios no Estado.
Casagrande comemorou a chegada da empresa na região. “O Sul sempre necessitou de mais empreendimentos, pois a região Norte conta com os incentivos da Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste], o que acaba atraindo mais investimentos. Contudo, nos últimos anos, estamos conseguindo atrair empresas importantes para o Sul capixaba”, afirmou.
Representantes da VDM ao lado do governador Casagrande e do secretário de Desenvolvimento, Tyago Hoffmann
Representantes da VDM ao lado do governador Casagrande e do secretário de Desenvolvimento, Tyago Hoffmann Crédito: Hélio Filho/Secom
O sócio proprietário da empresa, Rui Vale de Matos, destacou que a decisão de implantar a primeira filial da VDM no Espírito Santo ocorreu em função dos incentivos do Invest-ES, e, somado a isto, o fato de o Estado ser moderno e organizado, além de contar com linhas de crédito acessíveis, por meio do Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo (Bandes).
“A indústria têxtil é a que mais emprega no país. Ao chegar numa determinada região capaz de gerar postos de trabalho se estende por décadas, já que a partir da indústria de base, estimula a cadeia produtiva criando polos têxteis. O Espírito Santo mostrou que é um Estado forte, organizado e moderno. Por isso, decidimos por instalar uma unidade aqui”, destacou Matos, que também afirmou:
"Nosso objetivo é de criar um polo têxtil em Apiacá e convidar outras empresas a vir para cá. Estamos aproveitando 2022, um ano de modernização para a indústria, para implantar e expandir negócios usando tecnologia de ponta na produção"
Rui Vale de Matos - Sócio proprietário da VDM
* Com informações do governo do Estado

Veja Também

Made in ES: Águia Branca vai investir R$ 5,8 bi para dobrar de tamanho

Banestes quer desligar 60 pessoas em novo plano de demissão voluntária

Justiça determina apreensão de 61 ônibus da Viação Itapemirim por dívida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) indústria Renato Casagrande Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha
Maratona de Vitória
Maratona de Vitória já soma mais de 4 mil inscritos
Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados