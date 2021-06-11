Servidores do ES retomam trabalho presencial na próxima terça-feira (15)

O revezamento de trabalho remoto e presencial é feito hoje por cerca de 7 mil servidores do Estado Crédito: Pixabay

Os servidores públicos que estavam cumprindo parte da jornada semanal em atividade remota voltam para o trabalho presencial a partir da próxima terça-feira (15). A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento na noite desta sexta-feira (11), e só não vai afetar os funcionários que têm comorbidades e que, porventura, não tenham sido vacinados. Para continuar atuando de casa, será necessário apresentar uma justificativa.

Casagrande argumentou que o cenário atual da pandemia no Estado , em que os indicadores de casos e óbitos estão reduzindo, permite a retomada das atividades presencialmente.

Your browser does not support the audio element. Servidores do ES retomam trabalho presencial na próxima terça-feira

Desde o início da pandemia em 2020, servidores de grupo de risco para a Covid-19 foram afastados e trabalhavam de casa. Já em 2021, quando foi implementada a quarentena (de 18 de março a 4 de abril), o governo baixou um decreto em que autorizava servidores de áreas não essenciais a fazer revezamento para diminuir o número de pessoas nos órgãos.

Segundo explicou a assessoria da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), assim estavam atuando os funcionários desde março: em um dia, metade estava no presencial, metade trabalhando em casa; no outro, as turmas de servidores mudavam. A partir da semana que vem, a maioria retoma o trabalho diário em seus respectivos órgãos.

Vão continuar a trabalhar de casa os funcionários que apresentam alguma condição de saúde que, se infectados pelo coronavírus, têm mais risco de evoluir com gravidade. Eles só voltam quando estiverem imunizados.

governo do Estado conta com mais de 60 mil servidores em atividade, dos quais cerca de 7 mil estão fazendo revezamento.