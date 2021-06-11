Comércio aberto na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Lojistas do ES lançam campanha de prevenção contra a Covid-19

Com o objetivo de estimular o comércio a superar o momento de crise causado pelo novo coronavírus , a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES) desenvolveu a campanha “Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui”, que será lançada nesta segunda-feira (14). A ação conta com o empenho de quem tem papel fundamental na retomada da economia: o consumidor.

Desde o início da pandemia, o setor foi um dos mais impactados com as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no Espírito Santo . Alguns estabelecimentos tiveram o funcionamento suspenso temporariamente e outros não suportaram o impacto da crise e encerraram suas atividades definitivamente.

“O comércio já foi fechado várias vezes e o impacto para a economia e para toda a população foi muito grande. É hora de deixar as questões políticas de lado e unir toda a sociedade em torno da prevenção do contágio, enquanto a vacina não chega para todos. Essa campanha vai mobilizar lojistas, funcionários e toda a sociedade para que o comércio não precise fechar as portas novamente”, disse o presidente da FCDL-ES, Celso Costa.

Para marcar o início da campanha nesta segunda, 52 cidades capixabas vão participar do “Dia D de Conscientização”, com a presença de representantes das CDLs de cada localidade que farão ações no comércio local a partir das 10h, como distribuição de broches e cartazes nas ruas e estabelecimentos.



A ideia é fazer um reforço, junto aos lojistas e seus funcionários, sobre todos os cuidados a serem tomados no ponto de venda para evitar a transmissão da doença. Todas as informações também estão disponíveis no site www.seucomercioseguro.com.br.

Além disso, inicia-se também uma campanha na TV aberta, rádios, outdoor, portais de notícias e redes sociais para conscientizar a população em geral sobre a importância de cuidados, como uso de máscaras, limpeza das mãos, além da necessidade de evitar aglomerações e manter o distanciamento social.

A campanha conta com a parceria do Sebrae, do Sicoob e da Unimed, que estão presentes em alguns municípios onde não há uma Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

CAMPANHA EM VITÓRIA TERÁ CAMINHADAS

Na Capital, o Dia D de Conscientização terá caminhadas nos principais pontos comerciais da cidade com a distribuição de material para lojistas e funcionários do comércio.

A ação acontece a partir das 10 horas nas regiões de Jardim da Penha, Praia do Canto, Centro, Shopping Vitória e em alguns estabelecimentos parceiros.



Serão distribuídos cartazes com foco na conscientização sobre medidas de prevenção para evitar o contágio do coronavírus. Profissionais da CDL Vitória também irão conversar com os lojistas para dar mais detalhes do movimento.