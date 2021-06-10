Detran vai leiloar em junho e julho cerca de 800 carros e motos no ES

Também será possível vistoriar os bens a serem apregoados em dias úteis até um dia útil antes da data do leilão, das 10 às 15h. A visita deve ser agendada com antecedência mínima de 48 horas da data solicitada, nos dias e horários disponibilizados pelo Detran-ES. Os veículos a serem leiloados encontram-se no Pátio Central do órgão, na Rua A, s/nº, no bairro Campinho da Serra I, na Serra.