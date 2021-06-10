Detran vai leiloar em junho e julho cerca de 800 carros e motos no ES

Cerca de 800 veículos, entre carros e motos, serão leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) em oito leilões que serão realizados neste mês e em julho deste ano.
São veículos que foram removidos em fiscalizações de trânsito e apreendidos em depósitos sob a guarda do órgão no Espírito Santo, que não foram procurados ou reclamados por seus proprietários no prazo legal de 60 dias, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro.
Os leilões serão realizados somente na modalidade eletrônica com critério de julgamento do tipo maior lance por lote. Todas as informações estão disponíveis na página de Editais de Leilão Eletrônico do site do Detran-ES, onde também constam os editais e o link para os portais dos leilões. Os interessados poderão fazer a visitação virtual e oferta de lances.
Também será possível vistoriar os bens a serem apregoados em dias úteis até um dia útil antes da data do leilão, das 10 às 15h. A visita deve ser agendada com antecedência mínima de 48 horas da data solicitada, nos dias e horários disponibilizados pelo Detran-ES. Os veículos a serem leiloados encontram-se no Pátio Central do órgão, na Rua A, s/nº, no bairro Campinho da Serra I, na Serra.
O Edital 111/2021, referente ao leilão agendado para a próxima segunda-feira (14), e o Edital 112/2021, do leilão da terça-feira (15), já estão disponíveis no site do Detran-ES. Também serão realizados leilões nos dias 28 e 29 de junho e nos dias 12, 13, 26 e 27 de julho deste ano.
ALERTA SOBRE LEILÕES FALSOS
O Departamento Estadual de Trânsito ressalta que todos os leilões eletrônicos que realiza podem ser consultados no site www.detran.es.gov.br, na área de Editais de leilão de veículos. Além disso, o cidadão pode agendar uma visita para ver de perto o veículo e verificar se de fato se interessa pelo bem.
O órgão orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a página oficial do órgão, antes de fornecer quaisquer dados pessoais ou efetuar pagamentos em outros sites.