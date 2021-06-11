Coronavírus: ES chega a 11.120 mortes e ultrapassa 496 mil casos

Até esta sexta-feira (11), mais de 1,5 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 470.590, com um acréscimo de 1.754 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.