Coronavírus: ES chega a 11.120 mortes e ultrapassa 496 mil casos

Nesta sexta-feira (11), o Espírito Santo chegou a 11.120 mortes e 496.958 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 33 novos óbitos e 1.638 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.562. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 61.484 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.517) e Cariacica (37.903). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.384), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.323 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.582), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.671), também em Vitória.
Até esta sexta-feira (11), mais de 1,5 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 470.590, com um acréscimo de 1.754 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta sexta-feira (11), os números não haviam sido atualizados no Painel Covid. Os últimos dados disponíveis mostram que 1.136.024 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Dessas, 449.498 também já receberam a segunda.