Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Encontro de Lideranças

'Sem ética não é possível otimizar a economia', diz Oscar Motomura

CEO da Amana-Key, empresa especializada em gestão, estratégia e liderança de organizações complexas, foi palestrante no Encontro de Lideranças; veja vídeo

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 17:54
Oscar Motomura, CEO Amana Key, no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
Em um momento de transformação da sociedade e desafios complexos, é importante que as ações das empresas e governos estejam preocupadas com a ética, pois sem ela não será possível otimizar a economia. O apontamento é de Oscar Motomura, CEO da Amana-Key, empresa especializada em gestão, estratégia e liderança de organizações complexas, e é considerado um dos maiores especialistas em estratégia criativa no Brasil.
Oscar foi o último palestrante do 14º Encontro de Lideranças Empresariais, realizado em Pedra Azul, neste sábado (26), que reuniu empresários e políticos capixabas para discutir os rumos da economia e da política do país e do Espírito Santo. Motomura ressaltou a importância das lideranças corporativas engajarem as pessoas em meio a um futuro incerto.

VEJA O VÍDEO

Veja Também

Maílson da Nóbrega: "ES precisa ir além do minério e do petróleo"

Liderança na era do "agorismo" em debate na Pedra Azul: confira a galeria de fotos

Cenas Políticas: Casagrande quebrou a mão direita de propósito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados