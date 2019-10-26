'Sem ética não é possível otimizar a economia', diz Oscar Motomura

Em um momento de transformação da sociedade e desafios complexos, é importante que as ações das empresas e governos estejam preocupadas com a ética, pois sem ela não será possível otimizar a economia. O apontamento é de Oscar Motomura, CEO da Amana-Key, empresa especializada em gestão, estratégia e liderança de organizações complexas, e é considerado um dos maiores especialistas em estratégia criativa no Brasil.