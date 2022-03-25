Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do Espírito Santo apreenderam, nesta quinta-feira (24), 1.307 garrafas de vinhos nacionais e importados que estariam sendo vendidas sem nota fiscal. Os produtos avaliados em R$ 190 mil foram localizados em uma empresa de Vila Velha.
"Aqui no Estado temos uma concorrência muito grande no setor de bebidas e é importante que a Receita Estadual fiscalize e puna as empresas que não trabalham corretamente. Dessa forma, estamos combatendo a concorrência desleal e preservando o emprego daquelas pessoas que trabalham nas empresas que cumprem com suas responsabilidades", disse o auditor fiscal Ricardo Resende.
Sefaz apreende 1.307 garrafas de vinhos sem nota fiscal em Vila Velha
De acordo com a Sefaz, a autuação da empresa ainda está sendo calculada, mas está estimada em R$ 75 mil. O nome da empresa não foi divulgado pela secretaria.
Segundo a Sefaz, a sistemática de fiscalização desenvolvida pelos auditores fiscais ajuda no combate à sonegação. "Certamente continuaremos utilizando a tecnologia disponível para chegar a outros envolvidos nesse esquema”, acrescentou Resende.
*Com informações do G1 ES
Correção
26/03/2022 - 9:30
Versão anterior desta reportagem trazia a palavra sistema numa aspas do representante da Sefaz no sentido de malha fiscal, mas dando a entender que se tratava de software. Consultada, a Secretaria esclareceu que o termo não se refere a software. Por isso, o termo foi alterado e o texto corrigido.