"Se Guedes sair, assim como o Moro, acaba o governo"

O presidente pega militares que são bons e preparados dentro das áreas de atuação do governo e os coloca como se fossem testa de ferro do presidente nos ministérios, mas na economia não tem como fazer isso. Ele colocou um militar na Casa Civil para fazer reuniões com o ministério da Economia, para saber o que está sendo feito lá. Ele [Bolsonaro] está tentando intervir com o Paulo Guedes para fazer um trabalho de gestão desses projetos, o que resultou no programa Pró-Brasil. Mas, essa pessoa mostrou que não tem conhecimento e bagagem.