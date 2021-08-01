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Quarta parcela

Caixa libera saque do auxílio emergencial nesta 2ª aos nascidos em janeiro

Até domingo, beneficiários só podiam usar o recurso para pagar contas e fazer compras. Agora, também podem realizar transferências e mesmo PIX

Publicado em 

01 ago 2021 às 17:49

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 17:49

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em janeiro. Os valores pagos a essas famílias variam de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar.
Até este domingo (1), os contemplados só podiam fazer o pagamento de contas, boletos - através do aplicativo Caixa Tem - e a realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Além do saques, a partir desta segunda, é possível também contar com transferências para outras contas e mesmo fazer um PIX.
A efetuação dos pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente, pois a Caixa e o governo federal resolveram antecipar o calendário da quarta parcela. Anteriormente, os pagamentos estavam previstos para iniciar no dia 1 de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos mesmos de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício permanece o mesmo para todas as parcelas, porém, varia conforme a composição familiar. Veja o formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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