AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

1ª de agosto

Quem aplica até R$ 10 mil fica livre de taxas no Tesouro Direto

A mudança, entra em vigor de maneira automática neste sábado, inclusive para aqueles que já são investidores. Entenda como será

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:59
Investimento
Taxa de investimento feitos na plataforma do Tesouro Direto mudou Crédito: Pixabay
O Tesouro Nacional e a B3 reduziram de 0,25% para 0% ao ano a taxa de custódia para os investimentos no Tesouro Selic de até R$ 10 mil. A mudança entra em vigor de maneira automática a partir de 1º de agosto, inclusive para aqueles que já são investidores do título público. Atualmente, o Tesouro Direto tem hoje quase 1,3 milhão de investidores ativos e, com a taxa zerada, um terço deles ficará completamente isento de tarifa.
De acordo com a mudança, anunciada pela Secretaria do Tesouro Nacional no dia 23 de julho, a redução vale para aplicações feitas por meio do site do Tesouro Direto. O programa foi criado no ano de 2002 e permite que pessoas físicas comprem títulos públicos online, por meio de corretoras ou instituições financeiras.

Veja Também

Dólar cai para R$ 5,15 com entrada de recursos para ofertas de ações

Bolsa fecha em alta de 1,44%, a 105.605,17 pontos, e avança 11% no mês

Segundo o Tesouro Nacional, como a medida isenta o pagamento para todos os investidores em Tesouro Selic até o limite de R$ 10 mil em estoque, todos que têm esse título, e que respondem por 53% da base de investidores ativos do programa, acabarão de alguma maneira sendo beneficiados. Para os demais títulos do programa não há alteração na cobrança da taxa de custódia.
A última redução da taxa de manutenção, de 0,30% para 0,25%, foi em 1º de janeiro de 2019 e valeu para todos os títulos.

COMO FICAM INVESTIMENTOS NO TESOURO SELIC

Segundo o Tesouro, nos investimentos realizados no Tesouro Selic, a taxa de custódia, de 0,25% a.a., será cobrada sobre os valores que excederem o estoque de R$ 10.000,00, por investidor (CPF).

Veja Também

Queda da taxa de juros pode agravar situação da Previdência do ES

Taxa de custódia do título Tesouro Selic até R$ 10 mil é zerada

Para ilustrar a alteração, considere um investidor que tem R$ 11 mil aplicados no Tesouro Selic, neste caso o investidor só terá custo referente à taxa de custódia sobre o valor de R$ 1 mil, ou seja, o valor acima do limite de isenção de R$ 10 mil. Neste exemplo o investidor pagará aproximadamente R$ 2,50 ao ano dado a incidência da taxa de custódia (0,25%) sobre o valor de R$ 1 mil.
Em outro exemplo, caso o investidor tenha R$ 5 mil investidos no Tesouro Selic, ele não terá a incidência da taxa de custódia sobre o seu investimento, uma vez que o estoque do seu investimento no Tesouro Selic está abaixo do limite de R$ 10 mil.

LEIA MAIS SOBRE O INVESTIMENTOS

Câmara aprova MP que muda tributação de investimento no exterior

Tome Nota: Investimento que duplicaria em 7,5 anos agora levará 38

Investimentos diretos no país despencam 68% em maio

Momento é favorável para comprar ou investir em imóveis

Papo de Colunista: Como investir o seu dinheiro em tempos de crise

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arquivo TJES incendiado - arte
Arquivo do TJES teve três incêndios antes de ser destruído pelo fogo
Em “A Odisseia”, Matt Damon vive o rei Odisseu na longa volta para casa depois da Guerra de Troia (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)
"A Odisseia" e o fascínio dos dramas humanos
Obra da Rodoviária Municipal de Linhares, que terá capacidade para atender 300 mil passageiros/ano
Como será a rodoviária da cidade do ES que (ainda) não tem rodoviária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados