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Benefício

Prova de vida: aposentados do IPAJM precisam se recadastrar

Aqueles que se enquadram nos grupos de beneficiários tem até o dia 31 de dezembro para completar o recadastramento
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 

23 nov 2023 às 09:39

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 09:39

IPAJM
Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do ES - IPAJM Crédito: Carlos Alberto Silva
Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), saiba que o prazo de recadastramento está quase no fim. Os beneficiários, nascidos entre setembro e dezembro, terão até o dia 31 de dezembro para realizar a prova de vida, procedimento obrigatório.
O recadastramento é feito periodicamente para evitar possíveis fraudes e pagamentos indevidos. 
É necessário comparecer a uma agência do Banestes com documento de identificação com foto e CPF em mãos. As agências onde o serviço é oferecido podem ser consultadas no Banestes
Caso o aposentado ou pensionista perca o prazo, o benefício será suspenso a partir do dia 1 de fevereiro de 2024 e só será restabelecido quando o procedimento for realizado.
Se o beneficiário não tem condições de ir até o Banestes, é preciso preencher um formulário, assiná-lo, reconhecer firma e enviá-lo ao IPAJM com laudo médico original, emitido, no máximo, há dois meses para comprovar essa impossibilidade. O documento está disponível no site do IPAJM.
Quem recebe mais de um benefício só precisa realizar a prova de vida uma vez, visto que o recadastro é relativo ao CPF do segurado. As pessoas que recebem pensão alimentícia não precisam fazer prova de vida.
*Jessica Coutinho é aluna do 26º curso de residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi supervisionado pela editora do núcleo de reportagens de A Gazeta, Mikaella Campos.

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