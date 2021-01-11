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Aglomeração

Prefeitura do ES multa Caixa por filas e tempo de espera em agência

Notificação de infração foi emitida no dia 7. Após a multa, prefeitura flagrou nova aglomeração nesta segunda-feira (11)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 jan 2021 às 14:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 14:42

Prefeitura multa Caixa por filas em porta de agência
Após multa, prefeitura flagrou nova aglomeração nesta segunda-feira (11) Crédito: Gilberto Gil/Secom-BSF
A Caixa Econômica Federal foi multada em R$ 1.895,50 pela Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, em função da demora no atendimento, que tem provocado filas e aglomerações recorrentes na porta da agência na cidade. A notificação foi registrada na última quinta-feira (7), mas a cena se repetiu nesta segunda (11) conforme flagrado pelas autoridades municipais.
Uma das causas prováveis para a movimentação neste início de semana é a liberação do saque em dinheiro do auxílio emergencial e da extensão do benefício para os trabalhadores nascidos em maio, que estão nos ciclos 5 e 6 de pagamento. Até então, esse grupo somente podia movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem.

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A reincidência das aglomerações, aliás, pode fazer com que o banco seja multado novamente, segundo a prefeitura. O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, inclusive cogita parar de rodar a folha de pagamento dos funcionários municipais no banco caso a situação não se resolva.
Conforme nota enviada pela prefeitura, a a multa foi lavrada em função da desobediência à legislação municipal que limita em 30 minutos o tempo de espera para atendimento bancário.
“Para além desta ação, da qual cabe impugnação, a prefeitura vai notificar a agência para que providencie local adequado de atendimento aos seus clientes, acabando com a fila externa no estabelecimento”, destacou.

O QUE DIZ A CAIXA

Diante do ocorrido, a Caixa informou que está tomando as providências necessárias em relação à infração, e que tem realizado ações sistêmicas para dar celeridade ao atendimento nas agências e oferecer um serviço de qualidade a todos.
“Entre as ações adotadas, na Agência Barra de São Francisco (ES), é possível citar a triagem das filas antes mesmo da abertura da unidade e a recepção qualificada dos clientes durante todo o horário de funcionamento. Somado a isso mantém sinalização/delimitação do piso externo da agência, além de recepcionistas que auxiliam na organização das filas, de forma a garantir o devido afastamento entre as pessoas”, informou o banco em nota.

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A instituição esclareceu ainda que todas as unidades da Caixa seguem funcionando para atendimento presencial no interior das agências apenas para serviços sociais essenciais, como o saque sem cartão e senha de benefícios do INSS, prova de vida do INSS, saque do auxílio emergencial, seguro-desemprego, Bolsa Família, abono salarial e FGTS, além de desbloqueio de cartão e senhas de contas.
“O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas e esclarece ainda que todas as pessoas que comparecem às agências no período compreendido entre 8h e 13h são atendidas no mesmo dia.”
Em relação à movimentação de recursos do auxílio, a orientação é para que a população utilize o aplicativo Caixa Tem e canais alternativos de atendimento, como loterias e correspondentes bancários.

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