Plataformas de petróleo no ES viram sucata e oportunidade de negócios

Petrobras iniciou processo para desmontar algumas estruturas de produção de óleo no mar por fim da vida útil. Atividade deve movimentar um mercado milionário no Estado