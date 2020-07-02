Pesquisa ajuda a analisar o posicionamento de empresas no mercado

Centro de Colatina: pesquisa foi realizada na área urbana do município Crédito: João Henrique Castro

Uma empresa forte significa sucesso e por trás dessa conquista tem um trabalho bem-feito. E esse resultado não se trata apenas da qualidade na produção de bens e serviços, mas também da divulgação da marca.

A lembrança da marca é, antes de mais nada, uma forma de diferenciação da empresa perante a concorrência. Além disso, é um indicador objetivo, que representa o retorno dos investimentos e esforços que os empreendedores têm realizado na construção e valorização de suas marcas para permanecer na lembrança, na memória afetiva dos consumidores, o que a cada dia se torna mais complexo, explica a gestora técnica do Instituto Futura, Simone Cardoso.

Com a pesquisa do Instituto Futura, o empresário consegue analisar o posicionamento da sua marca no mercado. De acordo com Simone Cardoso, para as mais lembradas, sinaliza que as estratégias de marketing e comunicação adotadas têm sido assertivas. Já para aquelas que não estão no topo do ranking, indica a necessidade de revisão das estratégias.

"Mas, em ambos os casos, manter-se no topo do ranking e galgar melhores posições, vai sempre exigir muito trabalho, relacionamento e identificação com o consumidor, estratégias bem fundamentadas de marketing e comunicação" Simone Cardoso - gestora técnica do Instituto Futura

As marcas mais lembradas pelos moradores de Colatina foram identificadas numa pesquisa realizada pelo Instituto Futura. Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta: Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?. Foram pesquisados 79 segmentos, entre os dias 11 e 17 de março, na área urbana do município.

AMOSTRA ALEATÓRIA

A pesquisa é um levantamento estatístico do tipo survey, ou seja, amostra de caráter aleatório com consumidores a partir de 16 anos. O processo de seleção dos entrevistados na amostra considerou: o endereço, segundo cotas estabelecidas em cada questionário, o estabelecimento de proporções, segundo os pontos de fluxo populacional e critérios de sistematização na escolha de passantes em zonas geográficas e classificação socioeconômica, de modo a garantir o requisito da aleatoriedade probabilística. Tais critérios são fundamentais para que sejam respeitadas as características, em termos de proporção, da região pesquisada," pontua Simone.

Colatina possui cerca de 120 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para a pesquisa do Prêmio Gazeta Empresarial, 400 moradores foram entrevistados.