Parque logístico deve atrair novos negócios para 10 cidades do ES

Projeto de infraestrutura para transformar o Espírito Santo em hub logístico vai contar com investimentos que chegam a R$ 12,3 bilhões entre iniciativas públicas e privadas

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:15

Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Abdo Filho

Apontado como um dos maiores investimentos em infraestrutura do Espírito Santo, o ParkLog/ES foi oficialmente lançado pelo governo do Estado nesta segunda-feira (25), em solenidade no Palácio Anchieta.

Com mais de R$ 12,3 bilhões de investimentos logísticos feitos pela iniciativa privada e pela gestão pública, o parque logístico é considerado um novo ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo e vai levar novas oportunidades de negócios para 10 municípios do Norte do ES.

No centro do Parklog está o município de Aracruz, que abriga os três portos do projeto: Portocel, Imetame e Vports Barra do Riacho. Fazem ainda parte do projeto Linhares, Serra, Ibiraçu e Fundão, João Neiva, Colatina, Marilândia, Sooretama e Jaguaré.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, a proposta terá impacto significativo para os municípios do Norte do Espírito Santo, com a possibilidade da região receber novas empresas, criação de novos negócios e também o desenvolvimento dos já instalados na região.

Sobre os investimentos, que totalizam R$ 12,3 bilhões, Salume afirmou que R$ 1,3 bilhão já foi aportado pelo governo do Estado e está previsto mais R$ 1 bilhão. Por parte da iniciativa privada, foram investidos R$ 4 bilhões no projeto, com outros R$ 6 bilhões nos próximos anos.

Considerado um principal hub logístico do Estado e um dos caminhos para combater os impactos da reforma tributária, o Parklog e o seu complexo portuário – que terá capacidade de receber navios com maior capacidade – são atendidos pela Estrada de Ferro Vitória e Minas, rodovias estaduais e federais, aeroportos, gasoduto, Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e polos empresariais nos municípios do entorno.

O horizonte do plano de ação é de 10 anos, com metas e ações classificadas por urgência para garantir a evolução contínua do projeto. Segundo o secretário de Desenvolvimento de Aracruz, José Eduardo Azevedo, a projeção de movimentação de cargas para o período é de 30 milhões de toneladas ao ano, o que representa um aumento de 30% do volume portuário.

O governador Renato Casagrande lembrou que a ideia da criação de um parque logístico surgiu ainda no seu primeiro mandato (2011-2014), depois de uma visita a um modelo similar na Itália. Na avaliação de Casagrande, a região de Aracruz é estratégica e o ParkLog é uma solução logística não só para o Espírito Santo, mas também para o Brasil, visto que portos como o de Santos estão estrangulados.

"Nós vamos ter um porto num primeiro momento de 17 m de calado, no segundo momento de 23 m de calado. Vamos ter uma região conectada com ferrovia, com aeroporto, com rodovias modernas. Então, muda completamente o patamar do Estado do Espírito Santo nessa área logística", apontou.

Casagrande reforçou que o Espírito Santo já é referência para o Brasil em diversas áreas e pode se tornar ainda mais no que se refere ao comércio exterior. “Queremos ser a porta de entrada do mundo para o Brasil e a porta de saída dos produtos brasileiros para o mundo. Para isso, precisamos ser esse polo logístico que já estamos no caminho. Temos diversas obras na região, como a pavimentação de Vila de Riacho até Regência. Vamos iniciar ainda a implantação da rodovia de Bebedouro a Regência”, pontuou.

Para o presidente da Fetransportes, Renan Chieppe, o projeto vai trazer impactos para o setor de transportes e logística, pois é um novo modelo de organização e competitividade, capaz de atrair empresas, gerar empregos e impulsionar negócios. "Ao reunir serviços, tecnologia e estrutura em um mesmo espaço, o Parklog vai facilitar o dia a dia das transportadoras e operadores logísticos, tornando os processos mais ágeis e econômicos", aponta.

Infraestrutura do ParkLog/ES

Portocel

Imetame Porto

Vports Barra do Riacho

EFVM

Estaleiro Seatrium

ZPE Privada

Rodovias e aeroportos

Portos secos (Colatina e Fundão)

O Plano Estratégico do ParklogBR/ES define ações prioritárias até 2035, incluindo modernização da infraestrutura, fortalecimento da governança, integração multimodal, formação profissional e estímulo à inovação. Entre os destaques estão a consolidação do Parklog como cluster logístico regional, a expansão da retroárea e o aproveitamento do potencial econômico e industrial do Estado.

Governança

O vice-governador Ricardo Ferraço detalha que o projeto do parque logístico nasce com um modelo de governança inovador que inclui um conselho e um executivo para monitorar as ações e garantir o desenvolvimento contínuo. A previsão é que a escolha do executivo ocorra em até 30 dias.

"O Espírito Santo está vivendo um novo ciclo de desenvolvimento e nós estamos nos preparando para isso. Ou seja, a reforma tributária que virá, ela precisava desses investimentos para que a nossa economia pudesse ganhar um choque de eficiência. E aí vamos crescer muito e com qualidade", destacou.

A gestão do parque logístico será formada por um conselho paritário, composto pelo setor público e pelo setor privado. E esse conselho, segundo Ferraço, vai definir uma autoridade portuária para poder cuidar dessa aliança.

"Quando você tem dois, três portos e temos ali o estaleiro da Jurong (atual Seatrium), que é o maior estaleiro do Brasil, você precisa ter uma governança para que essa operação possa ser combinada. Então, da mesma forma que temos uma autoridade portuária que cuida do Porto de Vitória e do Terminal de Vila Velha, teremos uma autoridade portuária para cuidar da ocupação de toda essa infraestrutura com um olhar para cada um dos 10 municípios", explica.

Há também a intenção de desenvolver um parque logístico no Sul do estado, na região de Presidente Kennedy, com o desenvolvimento do Porto Central.

