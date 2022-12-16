Ótica investe em tecnologia e na capacitação da equipe

Por toda a Grande Vitória, as Óticas Paris têm espaços preparados para receber os clientes num clima agradável e moderno Crédito: Óticas Paris/Divulgação

Há 43 anos no mercado, as Óticas Paris têm tradição, mas a marca também é reconhecida pelos seus clientes pela inovação, atendimento personalizado e diferenciado.

A história começou no ano de 1979, em uma garagem transformada em ótica no Centro de Vitória. O sucesso foi tanto que, poucos meses depois, Getúlio Gomes de Azevedo, fundador da marca, precisou abrir outra loja na região. Hoje, são 12 unidades de uma empresa 100% capixaba.

E mais uma vez a empresa tem seu trabalho reconhecido ao conquistar o primeiro lugar na categoria “Ótica” do prêmio Marcas de Valor A Gazeta. A premiação valoriza os esforços de um momento estratégico, com a modernização em lentes e em tecnologias de ponta na empresa.

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Do ponto de vista mercadológico, as Óticas Paris vêm se preparando para o ano de 2023 com investimento efetivo em atendimento personalizado e lojas com infraestrutura para receber o cliente. A diretora-executiva Ana Luiza Azevedo revela ainda outros planos.

“Para este novo ano temos um projeto grande de capacitação da nossa equipe. Já oferecemos treinamentos constantes e queremos que eles sejam ainda mais frequentes, voltados para técnicas de óptica e atendimento humanizado”, revela.

Outro projeto trabalhado com muita atenção — e que inclusive já saiu do papel — é o e-commerce, que vem crescendo na empresa. A ideia é expandi-lo para fora do Estado para que mais pessoas tenham a experiência de comprar óculos sem precisar sair de casa.

Como Marca de Valor 2022, Ana Luiza acredita que a busca constante por novidades seja um dos principais diferenciais da empresa. “Temos um DNA de inovação, seja em produtos (rodamos o mundo buscando marcas exclusivas, com qualidade e as tendências de street style), seja em equipamentos”, valoriza.

Além disso, a executiva lembra o investimento em maquinários modernos para as lojas e para o laboratório, para aumentar ainda mais a precisão das lentes. “Acredito que o cliente que busca a Paris deve se sentir tranquilo e certo de que será prioridade para nós”, garante Ana Luiza Azevedo.

Tanta excelência fez as Óticas Paris ser a empresa escolhida pelas principais grifes do mundo - como Chanel, Dior e Céline - para representá-las com exclusividade no Espírito Santo.

“O segredo é não se acomodar”

Em um mercado cada vez mais concorrido e diverso, a Paris acredita que o segredo é não se acomodar. Entender que o mercado está em constante movimento e se modernizar junto. Outro segredo é ter uma escuta ativa no balcão e entender o que de fato o cliente busca, para atendê-lo cada vez melhor.

“Todos os nossos projetos têm um único objetivo: atender o nosso cliente bem. No final, é isso o que importa. Esse ’atender bem’ engloba um atendimento personalizado e diferenciado e é nossa principal premissa na Paris”, explica a executiva.

A equipe incorporou essa cultura da empresa de servir o cliente da melhor forma, e hoje conta com um time feito de pessoas comprometidas e apaixonadas pelo que fazem. Para Ana Luiza Azevedo, isso só é possível “realizando um trabalho sério, ético, honesto e com consciência de responsabilidade. Na Paris, levamos muito a sério o que fazemos.”

O crescimento da empresa é inquestionável. Do ponto de vista operacional, a Paris conta com um dos laboratórios mais modernos do Estado, além de técnicos capacitados para operar as máquinas com precisão e segurança, garantindo um tratamento de alta qualidade para cada lente entregue.