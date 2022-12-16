Megaloja e mercado digital embalam crescimento de varejista

Megaloja Sipolatti: projeto de estreia envolveu uma área de 9 mil metros quadrados Crédito: Sipolatti/Divulgação

A Sipolatti, marca que atua no Espírito Santo há 62 anos, aposta no fortalecimento das vendas feitas por meio do mercado digital e na “Mega Sipolatti”, uma iniciativa inédita da rede no Estado. Trata-se de um projeto com perfil itinerante que se propõe a chegar a vários lugares. A estreia foi em um espaço de 9 mil metros quadrados do Shopping Moxuara, em Cariacica, onde a estrutura funcionou por um mês, até o último dia 11 de dezembro.

É o que detalha Cláudio Sipolatti, membro do Conselho de Administração e Sócios da empresa. “Neste ano, nosso principal empreendimento foi a Mega Sipolatti. É uma loja onde cada fornecedor tem seu espaço, com grande variedade de produtos. Em 2023, devemos realizar esse projeto em outras cidades do Espírito Santo e também na Bahia”, afirma Cláudio.

Ainda segundo o executivo, na Mega Sipolatti os clientes puderam e poderão encontrar, além dos produtos com a qualidade já conhecida, o que há de mais moderno em eletrodomésticos e utilidades para o lar. “A megaloja é um evento totalmente diferente no Espírito Santo. Temos produtos que possibilitam ao nosso público uma casa toda conectada e funcional. Esse tipo de ação, o Espírito Santo nunca tinha visto”, observa.

Ele completa: a cada edição, o estoque será todo renovado, oferecendo boas condições de compra para o público.

Compasso de espera

Quanto aos outros projetos para 2023, Cláudio fala em cautela e diz que a ideia é esperar uma melhor definição acerca do cenário econômico nacional a partir da gestão do novo presidente da República. Por isso, segundo ele, os projetos envolvendo expansão devem ficar para o segundo semestre do próximo ano.

Cláudio Sipolatti confia na força do projeto itinerante e ressalta ineditismo da iniciativa Crédito: Sipolatti/Divulgação

“Tivemos um cenário político envolvendo eleição presidencial, em que haverá uma transição. Estamos aguardando as definições do novo governo para darmos seguimento aos nossos projetos de expansão, entre eles a abertura de novas unidades da Sipolatti fora do Espírito Santo, bem como maior cobertura do nosso e-commerce”, pontua.

Ele ressalta que, pela primeira vez, a empresa contará com um CEO que não é membro da família proprietária, tendo em vista o trabalho de governança que vem sendo feito visando ao futuro do Grupo.

Reconhecimento

Na 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta, a Sipolatti foi a vencedora na categoria “Eletroeletrônicos”. Para Cláudio, essa vitória está atrelada ao fato de a marca primar, nas suas políticas de gestão, pela responsabilidade e respeito ao Espírito Santo.

“A Sipolatti construiu seu crescimento com bases bem estruturadas, desenvolvendo a marca de acordo com o desenvolvimento do Estado. Além disso, cientes de que, a cada dia, os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes, investimos nos melhores colaboradores, nos fornecedores e no treinamento das nossas equipes”, enfatiza.

Mega Sipolatti: ampla variedade de produtos e vínculo ainda mais estreito como fornecedores Crédito: Sipolatti/Divulgação

Já sobre se manter em evidência mesmo após mais de seis décadas de mercado, Cláudio credita o feito ao empenho do negócio em fidelizar o público através do bom atendimento e da relação humanizada com os consumidores.

“A gente não busca fazer uma venda. A gente quer o cliente muitas vezes em nossa empresa. Temos clientes que compram conosco há mais de 20 anos. Ou seja, temos netos cujos avós eram nossos clientes. Agora, vamos em busca dos bisnetos dessas pessoas, apostando em um modelo de compra que permita aos nossos compradores a mesma experiência das lojas físicas no ambiente digital”, conclui.

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