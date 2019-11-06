Megaleilão do petróleo pode beneficiar empresas do ES

Empresas locais podem prestar serviços para produtoras de petróleo Crédito: Agência Petrobras

Uma das empresas escolhidas pela Repsol é a Factum, que desenvolve um robô que faz a inspeção em tanques de petróleo. Esse robô acaba com um grande problema que é a necessidade de que uma pessoa fique num tanque, num espaço confinado, e de grande risco, explicou.

E não são apenas as empresas de tecnologia da informação que estão de olho. De acordo com o gerente de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Durval Vieira, dezenas de setores podem ser beneficiados.

O plano da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é dobrar a nossa produção até 2030. E as empresas locais podem se beneficiar muito com isso. Aqui temos uma série de empresas de qualidade internacional para atender ao mercado, comenta.