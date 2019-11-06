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Negócios

Megaleilão do petróleo pode beneficiar empresas do ES

Expectativa é que os capixabas ofereçam produtos e serviços para os vencedores da disputa que vai acontecer na quarta-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 05:39

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 05:39

Empresas locais podem prestar serviços para produtoras de petróleo Crédito: Agência Petrobras
O governo federal vai realizar o megaleilão da cessão onerosa do petróleo na quarta-feira (6). Se confirmadas as expectativas, a arrecadação pode ultrapassar R$ 106 bilhões - valor pago pelas petroleiras pelo direito de explorar as áreas. O dinheiro do leilão vai ser destinado para a Petrobras, para a União, Estados e municípios - o Espírito Santo vai receber R$ 331 milhões. Mas não são somente eles que terão chance de lucrar com esta negociação. Empresas capixabas vão ficar de olho nos vencedores para tentar vender seus serviços e produtos.
A expectativa é muito boa. Com esse megaleilão, por reboque, você acaba inserido na evolução do setor. Recentemente, por exemplo, a Repsol Sinopec (gigante do setor petrolífero) selecionou duas empresas capixabas para desenvolver soluções tecnológicas para eles, destacou Daniel Arrais, diretor do Sindicato das Empresas de Informática no Estado do Espírito Santo (Sindinfo).

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Uma das empresas escolhidas pela Repsol é a Factum, que desenvolve um robô que faz a inspeção em tanques de petróleo. Esse robô acaba com um grande problema que é a necessidade de que uma pessoa fique num tanque, num espaço confinado, e de grande risco, explicou.
E não são apenas as empresas de tecnologia da informação que estão de olho. De acordo com o gerente de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Durval Vieira, dezenas de setores podem ser beneficiados.
O plano da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) é dobrar a nossa produção até 2030. E as empresas locais podem se beneficiar muito com isso. Aqui temos uma série de empresas de qualidade internacional para atender ao mercado, comenta.
Entre as empresas citadas por Durval estão as que prestam serviços ambientais, tubos rígidos e flexíveis, além das que oferecem o serviço logístico para as empresas. Nós estamos otimistas com o leilão. O nosso temor é com a possível falta de mão de obra. Certamente as empresas precisarão de empregados qualificados - com bom nível de inglês, automação e controle, entre outras áreas importantes para o setor, conclui.

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