Loja de móveis aposta em fidelização e atração de clientes

Com mais de quatro décadas de atuação no Espírito Santo, a Móveis Conquista pretende apostar, a partir de 2023, em ainda mais melhorias nas duas lojas da marca na Grande Vitória, bem como no aumento de seu volume de negócios.
O diretor da empresa, Joanir Smarçaro, frisa que essas são apenas algumas das ações a serem adotadas para seguir entregando aos clientes produtos cada vez mais modernos e alinhados com o que há de melhor no mercado moveleiro no Estado e no restante do país.
“Vamos apostar em melhorias nas nossas lojas, em mais conforto. Nosso objetivo é levar sempre o melhor produto, com design atualizado”, afirma o executivo.
Ainda de acordo com o diretor da Móveis Conquista, a ideia é ir além do que tem sido feito, visando à fidelização dos clientes, mantendo os já fidelizados e indo em busca de novos. “Queremos entregar ao nosso cliente sempre um pouco mais do que é esperado por ele, mantendo a sua fidelidade”, resume.
Agilidade
Hoje, o principal diferencial da marca, em comparação às demais do seu segmento, segundo Joanir, é o curto prazo entre a entrega dos produtos e sua montagem na casa dos compradores.
A Móveis Conquista, ressalta ele, tem conseguido garantir que, no prazo de 48 horas, o cliente já esteja com o produto entregue e montado, usufruindo de todo o conforto e comodidade pelos quais pagou.
Presença nas redes
Com contas nas redes sociais Instagram e Facebook, a empresa é mais uma das milhares de marcas que usam o “feed” como vitrines para atrair e conquistar público.
No Instagram, por exemplo, a marca tem mais de 70 mil seguidores. A página apresenta produtos de qualidade e alto padrão, além de disponibilizar, no mesmo perfil, diversos canais de comunicação direta com os seus potenciais consumidores. É possível, inclusive, consultar praticamente todo o catálogo da loja com os produtos da temporada.
Outra preocupação é manter os seus perfis constantemente atualizados, com publicações diárias. Os conteúdos postados vão de novos lançamentos a horário de funcionamento das lojas físicas.
Atualmente, a Móveis Conquista conta com duas unidades físicas, uma em Vila Velha e outra na Capital, além do centro de distribuição da marca, que fica na Serra.
A empresa também é atuante no mercado digital. Em seu site (www.moveisconquista.com.br), é possível escolher móveis e produtos de decoração que vão da sala de estar às áreas gourmet das residências.
Premiação
Nascida de um empreendimento familiar, uma pequena marcenaria aberta em Linhares, no Norte do Estado, em 1981, a Móveis Conquista segue, a cada dia, como uma das marcas mais lembradas no ramo em que atua.
Exemplo disso é que a empresa foi a primeira colocada na categoria “Móveis”, na 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. Neste ano, o conceito da premiação é “Toda grande atuação merece ser reconhecida”.
Joanir atribui a vitória aos investimentos da empresa e às “melhorias constantes”. O executivo destaca a seriedade e o compromisso com que cada detalhe é pensado visando à satisfação de quem consome os produtos.
“Atribuo este reconhecimento primeiramente a Deus e, depois, ao nosso trabalho constante por melhorias, com muita seriedade, sempre levando um produto que gere satisfação ao nosso cliente”, enfatiza.