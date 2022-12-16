Loja de móveis aposta em fidelização e atração de clientes

Unidade da Móveis Conquistas em Vitória: negócio mira um 2023 com mais oportunidades de crescimento Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Com mais de quatro décadas de atuação no Espírito Santo, a Móveis Conquista pretende apostar, a partir de 2023, em ainda mais melhorias nas duas lojas da marca na Grande Vitória, bem como no aumento de seu volume de negócios.

O diretor da empresa, Joanir Smarçaro, frisa que essas são apenas algumas das ações a serem adotadas para seguir entregando aos clientes produtos cada vez mais modernos e alinhados com o que há de melhor no mercado moveleiro no Estado e no restante do país.

“Vamos apostar em melhorias nas nossas lojas, em mais conforto. Nosso objetivo é levar sempre o melhor produto, com design atualizado”, afirma o executivo.

Ainda de acordo com o diretor da Móveis Conquista, a ideia é ir além do que tem sido feito, visando à fidelização dos clientes, mantendo os já fidelizados e indo em busca de novos. “Queremos entregar ao nosso cliente sempre um pouco mais do que é esperado por ele, mantendo a sua fidelidade”, resume.

Ambiente decorado com itens Conquista: conforto e requinte Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Agilidade

Hoje, o principal diferencial da marca, em comparação às demais do seu segmento, segundo Joanir, é o curto prazo entre a entrega dos produtos e sua montagem na casa dos compradores.

A Móveis Conquista, ressalta ele, tem conseguido garantir que, no prazo de 48 horas, o cliente já esteja com o produto entregue e montado, usufruindo de todo o conforto e comodidade pelos quais pagou.

Presença nas redes

Com contas nas redes sociais Instagram e Facebook, a empresa é mais uma das milhares de marcas que usam o “feed” como vitrines para atrair e conquistar público.

No Instagram, por exemplo, a marca tem mais de 70 mil seguidores. A página apresenta produtos de qualidade e alto padrão, além de disponibilizar, no mesmo perfil, diversos canais de comunicação direta com os seus potenciais consumidores. É possível, inclusive, consultar praticamente todo o catálogo da loja com os produtos da temporada.

Joanir Smarçaro celebra vitória para a Móveis Conquista Crédito: Syd lucas

Outra preocupação é manter os seus perfis constantemente atualizados, com publicações diárias. Os conteúdos postados vão de novos lançamentos a horário de funcionamento das lojas físicas.

Atualmente, a Móveis Conquista conta com duas unidades físicas, uma em Vila Velha e outra na Capital, além do centro de distribuição da marca, que fica na Serra.

A empresa também é atuante no mercado digital. Em seu site (www.moveisconquista.com.br), é possível escolher móveis e produtos de decoração que vão da sala de estar às áreas gourmet das residências.

Área de logística da empresa assegura entrega em curto prazo Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Premiação

Nascida de um empreendimento familiar, uma pequena marcenaria aberta em Linhares, no Norte do Estado, em 1981, a Móveis Conquista segue, a cada dia, como uma das marcas mais lembradas no ramo em que atua.

Exemplo disso é que a empresa foi a primeira colocada na categoria “Móveis”, na 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. Neste ano, o conceito da premiação é “Toda grande atuação merece ser reconhecida”.

Joanir atribui a vitória aos investimentos da empresa e às “melhorias constantes”. O executivo destaca a seriedade e o compromisso com que cada detalhe é pensado visando à satisfação de quem consome os produtos.