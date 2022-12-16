Instituição  fortalecerá operações em 3 Estados para aperfeiçoar contato

Sicoob da Avenida Vitória, um dos estabelecimentos da instituição financeira disponíveis para o público no Espírito Santo Crédito: Sicoob ES/Divulgação

A proximidade com os cooperados e com a sociedade é um dos diferenciais que tornam o Sicoob uma das marcas de valor do Espírito Santo. Com uma atuação pautada na união de pessoas em prol de objetivos em comum, a instituição conquista de forma crescente a adesão de pessoas e empresas. Hoje, já são mais de 600 mil os cooperados.

Esse crescimento consolidado é comprovado pelos indicadores da instituição: R$ 14 bilhões de ativos, R$ 3 bilhões de patrimônio líquido e alcance do resultado bruto recorde de R$ 403 milhões no primeiro semestre deste ano.

Novas agências e expansão digital

Com mais de 30 anos de atuação, o grupo empresarial é o segundo maior do Estado. Além do Espírito Santo, o Sicoob atua no Rio de Janeiro e na Bahia, totalizando presença em 106 municípios. A expectativa é ampliar ainda mais a operação nos três Estados em 2023.

Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES, fala sobre os planos da instituição ao longo dos anos Crédito: Sicoob ES/Divulgação

“Nossa proposta é estar ainda mais próximos da sociedade e contribuir para a geração de renda e de negócios. Com isso, participamos ativamente para o estímulo da economia, para a inclusão financeira e para o impulsionamento do cooperativismo no país”, pontua o diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina.

A expansão digital também ganhou fôlego nos últimos anos, segundo o dirigente. A entrada de cooperados por meio digital entre outubro de 2021 e outubro de 2022 alcançou mais de 25% do total no período. Esse crescimento é impulsionado ainda pelo investimento contínuo em tecnologia, posicionando a instituição na vanguarda das tendências financeiras, como o Open Finance, que está sendo implementado.

Custos competitivos

As soluções financeiras do Sicoob incluem, entre outros serviços, conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência privada, consórcio, seguros, cobrança bancária, maquininha de cartões, marketplace e financiamento. Os diferenciais, em relação às instituições financeiras convencionais, são os custos competitivos e a participação dos associados nos resultados gerados a cada exercício.

Investimento em projetos sociais

Outro fator importante para atrair o reconhecimento do público é o envolvimento com a população por meio de investimentos em projetos sociais, atividades que incluem a promoção de educação financeira, saúde, cidadania e preservação do meio ambiente. Somente nos últimos cinco anos, foram mais de R$ 13,7 milhões destinados a esse tipo de iniciativa, com mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas positivamente.

Entre os meses de outubro e dezembro, por exemplo, é realizado o projeto Prevenir, que propicia o acesso de mulheres a mamografias gratuitas. Neste ano, estão sendo disponibilizados 14 mil exames. Os homens são incluídos na iniciativa por meio de exames para detecção do câncer de próstata.

O projeto Arte de Somar também se destaca, com o ensinamento de lições de educação financeira para alunos do ensino fundamental, que aprendem por meio de oficinas de teatro de bonecos.

Construção coletiva

Para Nailson Dalla Bernadina, a gestão coletiva visando ao benefício mútuo e à prosperidade dos cooperados proporciona efetividade, relacionamento e geração de resultados positivos.

Cliente Sicoob tem à disposição uma ampla rede de serviços para ser atendido Crédito: Sicoob ES/Divulgação