INSS suspende serviços em agências no ES e só mantém perícias e avaliações
Com as novas medidas de restrição anunciadas pelo governo do Estado na terça-feira (16) para conter o avanço da pandemia de Covid-19 no Espírito Santo, os serviços públicos que não forem essenciais também ficarão fechados. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, informou que as agências vão atender somente segurados agendados para os serviços de perícia médica e avaliação social.
Ou seja, a partir desta quinta-feira (18) serão suspensos os demais serviços presenciais que vinham sendo oferecidos nas agências do INSS no Estado mesmo com a pandemia. São eles: cumprimento de exigência, apresentação de defesa, entrega de documentos por convocação e apresentação de defesa do MOB (Monitoramento Operacional de Benefícios).
O INSS vai disponibilizar uma urna na porta das agências para receber a documentação dos segurados que estavam agendados para entrega de documentos. Basta comparecer ao local e depositar na urna um envelope com a documentação solicitada e a cópia de um documento de identidade com foto (RG ou Carteira de Habilitação).
Já aqueles que tinham agendamento marcado durante o período da quarentena para outros serviços além de perícia e avaliação social devem remarcar o atendimento pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Todos os serviços administrativos estarão disponíveis de forma remota, também pelo Meu INSS ou pelo telefone.
BANCOS VÃO FUNCIONAR NORMALMENTE
Os serviços de prova de vida presencial, que são feitos nos bancos, seguem normalmente, já que segundo as novas regras, as agências bancárias foram consideradas atividades essenciais e, portanto, vão poder funcionar sem restrições. No entanto é preciso ficar atento já que algumas pessoas devem fazer a prova de vida virtual.
Bancos como Caixa Econômica Federal, Banestes e Banco do Brasil confirmaram para A Gazeta que as agências devem funcionar normalmente, seguindo as regras de distanciamento social e higienização.