Prova de vida do INSS: veja quem deve fazer pelo app ou no banco

Prova de vida pode ser feita de forma digital em alguns casos Crédito: Governo Federal/ Divulgação

A partir do mês de maio, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) volta a convocar aposentados e pensionistas para a realização da prova de vida. Dessa vez, por conta da pandemia do novo coronavírus , o governo federal vai intensificar a checagem virtual.

No Espírito Santo , 81.663 estão aptos a realizar a prova de vida de forma digital, pelo aplicativo. Mas, a boa parte dos segurados ainda vai precisar comparecer presencialmente às agências bancárias onde recebem.

COMO SABER SE FUI SELECIONADO PARA A PROVA DE VIDA DIGITAL

A convocação desses beneficiários está sendo feita por meio de mensagens enviadas por SMS ou e-mail. Também há, ao acessar o portal e aplicativo Meu INSS, uma mensagem para que o segurado faça o procedimento, caso ele esteja com a prova de vida pendente.

Quem não receber nenhuma notificação, deve fazer a prova de vida no banco onde recebe o benefício e apresentar um documento oficial com foto. O procedimento é realizado no banco pelo titular, ou pelo procurador/representante legal cadastrado no INSS no caso dos segurados ausentes do país, portadores de doenças contagiosas, com dificuldades de locomoção ou idosos acima de 80 anos.

Durante o período da pandemia, o governo também autorizou a realização da comprovação de vida por meio de apresentação da procuração, termo de tutela, curatela ou guarda, sem necessidade de prévio cadastramento junto ao INSS.

O calendário de retomada do procedimento já foi divulgado pelo Diário Oficial da União (DOU). Confira as datas.

VEJA O PASSO A PASSO PARA FAZER A PROVA DE VIDA DIGITAL

1. Acesse o aplicativo Meu INSS no celular

2. Ao logar, o usuário verá a mensagem "Chegou a hora de fazer a sua prova de vida. Faça agora, pelo celular, sem precisar sair de casa". Embaixo estará outra mensagem: "Instale o Meu gov.br". Clique sobre ela e baixe o aplicativo

3. Entre no aplicativo Meu gov.br e clique em "Autorizações". Selecione a autorização marcada como pendente e clique em "Autorizar". Será feita a pergunta: "Deseja aceitar a autorização?"; clique em "Realizar Validação"

Tela do aplicativo Meu gov.br Crédito: Governo Federal/ Divulgação

4. Em seguida, vá em "Permitir" para que o aplicativo acesse a câmara do seu celular

5. Será solicitado o número de um documento de identidade, informe-o e clique em "Prosseguir"

6. Aparecerão dicas para fazer a prova de vida, que são: fique em um ambiente iluminado e sem ninguém atrás ou do seu lado; deixe o rosto à mostra, sem óculos ou uso de chapéu; o celular deve estar na frente do rosto

7. Aparecerá um círculo em torno do seu rosto. Mantenha o rosto no centro desse círculo e aguarde cerca de 40 a 60 segundos para a conclusão da biometria digital

beneficiáriocomprovade vidapendenteveráesta notificaçãoeserá direcionadoaoaplicativo MeuGov.br Crédito: Governo Federal/ Divulgação