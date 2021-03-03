Prova de vida do INSS: veja quem deve fazer pelo app ou no banco

A partir do mês de maio, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) volta a convocar aposentados e pensionistas para a realização da prova de vida. Dessa vez, por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo federal vai intensificar a checagem virtual.
No Espírito Santo, 81.663 estão aptos a realizar a prova de vida de forma digital, pelo aplicativo. Mas, a boa parte dos segurados ainda vai precisar comparecer presencialmente às agências bancárias onde recebem.
COMO SABER SE FUI SELECIONADO PARA A PROVA DE VIDA DIGITAL
Para realizar a biometria facial, o INSS vai usar a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Portanto, podem fazer a prova de vida digital os segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor.
A convocação desses beneficiários está sendo feita por meio de mensagens enviadas por SMS ou e-mail. Também há, ao acessar o portal e aplicativo Meu INSS, uma mensagem para que o segurado faça o procedimento, caso ele esteja com a prova de vida pendente.
Quem não receber nenhuma notificação, deve fazer a prova de vida no banco onde recebe o benefício e apresentar um documento oficial com foto. O procedimento é realizado no banco pelo titular, ou pelo procurador/representante legal cadastrado no INSS no caso dos segurados ausentes do país, portadores de doenças contagiosas, com dificuldades de locomoção ou idosos acima de 80 anos.
Durante o período da pandemia, o governo também autorizou a realização da comprovação de vida por meio de apresentação da procuração, termo de tutela, curatela ou guarda, sem necessidade de prévio cadastramento junto ao INSS.
O calendário de retomada do procedimento já foi divulgado pelo Diário Oficial da União (DOU). Confira as datas.
VEJA O PASSO A PASSO PARA FAZER A PROVA DE VIDA DIGITAL
1. Acesse o aplicativo Meu INSS no celular
2. Ao logar, o usuário verá a mensagem "Chegou a hora de fazer a sua prova de vida. Faça agora, pelo celular, sem precisar sair de casa". Embaixo estará outra mensagem: "Instale o Meu gov.br". Clique sobre ela e baixe o aplicativo
3. Entre no aplicativo Meu gov.br e clique em "Autorizações". Selecione a autorização marcada como pendente e clique em "Autorizar". Será feita a pergunta: "Deseja aceitar a autorização?"; clique em "Realizar Validação"
4. Em seguida, vá em "Permitir" para que o aplicativo acesse a câmara do seu celular
5. Será solicitado o número de um documento de identidade, informe-o e clique em "Prosseguir"
6. Aparecerão dicas para fazer a prova de vida, que são: fique em um ambiente iluminado e sem ninguém atrás ou do seu lado; deixe o rosto à mostra, sem óculos ou uso de chapéu; o celular deve estar na frente do rosto
7. Aparecerá um círculo em torno do seu rosto. Mantenha o rosto no centro desse círculo e aguarde cerca de 40 a 60 segundos para a conclusão da biometria digital
8. Se estiver tudo certo, aparecerá a mensagem "Validação Facial realizada com sucesso". Clique em OK e o procedimento estará pronto.