Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro antecipado

INSS: 13º de quem ganha acima do mínimo é pago a partir desta segunda

No Espírito Santo, antecipação do bônus de Natal está atendendo a mais de 570 mil aposentados e pensionistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 13:17

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 13:17

Governo prevê salário mínimo de R$ 1.039,00 em 2020
Serão pagos R$ 430 milhões aos beneficiários Crédito: Thinkstock
Instituto Nacional de Seguro Social começa a pagar nesta segunda-feira (4) a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo. O adiantamento começou em 24 de abril para aqueles que ganham menos do que o piso nacional. O depósito será realizado até 8 de maio.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação começou a ocorrer em 24 de abril. O pagamento da primeira parcela do 13º deve injetar R$ 430 milhões na economia do Espírito Santo e vai contemplar cerca de 574 mil aposentados e pensionistas. Em todo o país, 30,7 milhões de beneficiários receberão o adiantamento, o equivalente a R$ 23,7 bilhões. Nesta primeira parcela, é realizado o desconto Imposto de Renda proporcional.

Veja Também

Governo federal avalia permitir devedores do INSS a usarem crédito público

INSS recebe atestado por aplicativo e auxílio pode ser pago sem perícia

Como fica o INSS de quem teve salário reduzido ou contrato suspenso?

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de interrupção do benefício antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Veja Também

PSG quer renovar contrato de Neymar até 2025 e proposta envolve aumento de salário, diz jornal

"Último na lista", diz prefeito sobre redução de salário dos servidores em Vitória

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e Renda Mensal Vitalícia) não têm direito ao depósito de 13º.
O calendário foi planejado para que as pessoas com número final de inscrição 1 e 6 recebam no dia 4 de maio. Aqueles que têm número do benefício com final 2 e 7 vão ter o dinheiro depositado até o dia 5. O final 3 e 8, será no dia 6; final 4 e 9, no dia 7; e final 5 e 0, no dia 8. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados