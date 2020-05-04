INSS: 13º de quem ganha acima do mínimo é pago a partir desta segunda

Serão pagos R$ 430 milhões aos beneficiários Crédito: Thinkstock



Instituto Nacional de Seguro Socia l começa a pagar nesta segunda-feira (4) a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo. O adiantamento começou em 24 de abril para aqueles que ganham menos do que o piso nacional. O depósito será realizado até 8 de maio.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação começou a ocorrer em 24 de abril. O pagamento da primeira parcela do 13º deve injetar R$ 430 milhões na economia do Espírito Santo e vai contemplar cerca de 574 mil aposentados e pensionistas. Em todo o país, 30,7 milhões de beneficiários receberão o adiantamento, o equivalente a R$ 23,7 bilhões. Nesta primeira parcela, é realizado o desconto Imposto de Renda proporcional.

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de interrupção do benefício antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e Renda Mensal Vitalícia) não têm direito ao depósito de 13º.

