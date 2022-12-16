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Marcas de Valor 2022

Ícone na Capital, mall prepara universidade para treinar equipes

Universidade Corporativa do Shopping Vitória será um projeto aplicado internamente, com treinamentos e cursos para os colaboradores e lojistas

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 00:24

Publicado em 

16 dez 2022 às 00:24
Shopping Vitória
Shopping Vitória,  mall pioneiro no Espírito Santo, busca inovar também no mix de operações para se manter conectado ao gosto do consumidor Crédito: Bruno Lira/Shopping Vitória
Um dos principais e mais tradicionais complexos de compras, serviços e entretenimento do Espírito Santo prepara uma grande novidade para 2023. Vem aí a Universidade Corporativa do Shopping Vitória. Trata-se de um grande projeto que será aplicado internamente, com treinamentos e cursos para os colaboradores e, depois, para os lojistas, adianta o diretor-geral do empreendimento,  Raphael Brotto.
“A universidade vem para contribuir na contratação e retenção de talentos e será um organismo que vai compreender tudo dentro do shopping. A ideia é que o projeto seja agregador, de modo que pessoas façam os cursos, sejam treinadas e capacitadas para atuarem no setor. Estamos numa constante busca por inovação, investimentos em novidades, projetos e ações que contribuam para o valor de nossa marca para os capixabas”, informa.
Há quase três décadas no mercado, o Shopping Vitória tornou-se um elemento mais que presente na paisagem da Capital. Com tanto tempo de história, carregando o pioneirismo de ser o primeiro grande mall do Espírito Santo, o empreendimento busca inovar constantemente também no mix de operações, visando a se manter como referência no segmento.
Shopping Vitória
Shopping Vitória  mantém desafio de estar conectado ao consumidor há 30 anos Crédito: Camilla Baptistin/Shopping Vitória
O desafio de conectar as tendências do mercado ao comportamento do consumidor confere ao megaespaço o pioneirismo em gerar consciência de marca perante o público nesse setor, destaca Raphael Brotto.
“Nós nos comprometemos a trazer experiências inovadoras, que gerem valor para quem vem ao mall. Com um mix de lojas, serviços, restaurantes, eventos e arquitetura moderna, o Shopping Vitória é mais do que um centro de compras. As pessoas encontram aqui um espaço exclusivo, de fácil circulação, um ponto de encontro entre famílias e amigos, onde se pode fazer tudo, inclusive, comprar”, brinca.

Operações

O Shopping Vitória conta com mais de 450 operações, gera mais de 5 mil empregos diretos e atrai um fluxo médio mensal de um milhão de visitantes. A diversidade do mix amplia a oferta não só de produtos, mas também de empregos em diferentes áreas. Somente neste segundo semestre de 2022, com as novas operações e contratações, o mall abriu cerca de 400 vagas de emprego, entre fixas e temporárias.
Raphael Brotto informa os números Shopping Vitória: mais de 450 operações e 5 mil empregos diretos
Raphael Brotto informa os números do Shopping Vitória: mais de 450 operações e 5 mil empregos diretos Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Mais 18 marcas estão entre as novidades que chegaram para ampliar o portfólio do shopping. Algumas das operações têm destaque nacional e internacional, como a loja exclusiva da Nike, única do Espírito Santo; Chocolateria Lindt; restaurante Camarada Camarão, que conta com uma área de mais de 1.600m²; Open Food; Jorge Bischoff; Milkmoo; Paula Coswok e um destaque do mercado capixaba, o minimercado Sabor da Terra, com previsão de ser aberto em 2023.
“Inovar o nosso mix, antecipar tendências e garantir experiências únicas e entretenimento de qualidade é o que sempre buscamos”, sentencia o diretor-geral.
Ao longo dos anos, o Shopping Vitória investiu em múltiplos canais para estar sempre antenado ao público e suas necessidades. Para Raphael Brotto, entender totalmente o consumidor e seu comportamento é o principal desafio hoje do mercado varejista.
"Um gestor de shopping tem que estar totalmente antenado aos anseios do cliente, desde quando ele sai de casa até trazê-lo ao mall."
Raphael Brotto - Dretor-geral do Shopping Vitória 
Outro ponto importante, acrescenta o gestor, é focar o figital, o novo formato de consumo que oferece ao cliente opções de compras, serviços e atendimento através da sinergia da venda física e digital. “É uma realidade cada dia mais presente no varejo, e é preciso estar preparado para se conectar cada vez mais com o cliente.”
As ações do Shopping Vitória estão pautadas nas diretrizes ESG, que se preocupam com os impactos socioambientais e o apoio aos projetos sociais, além de políticas firmes de conduta ética e boas práticas de governança.
“O shopping vai fazer 30 anos e queremos que ele esteja cada vez mais forte na liderança de mercado e na preferência dos capixabas”, reforça.

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