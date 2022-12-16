Ícone na Capital, mall prepara universidade para treinar equipes

Shopping Vitória, mall pioneiro no Espírito Santo, busca inovar também no mix de operações para se manter conectado ao gosto do consumidor Crédito: Bruno Lira/Shopping Vitória

Um dos principais e mais tradicionais complexos de compras, serviços e entretenimento do Espírito Santo prepara uma grande novidade para 2023. Vem aí a Universidade Corporativa do Shopping Vitória. Trata-se de um grande projeto que será aplicado internamente, com treinamentos e cursos para os colaboradores e, depois, para os lojistas, adianta o diretor-geral do empreendimento, Raphael Brotto.

“A universidade vem para contribuir na contratação e retenção de talentos e será um organismo que vai compreender tudo dentro do shopping. A ideia é que o projeto seja agregador, de modo que pessoas façam os cursos, sejam treinadas e capacitadas para atuarem no setor. Estamos numa constante busca por inovação, investimentos em novidades, projetos e ações que contribuam para o valor de nossa marca para os capixabas”, informa.

Há quase três décadas no mercado, o Shopping Vitória tornou-se um elemento mais que presente na paisagem da Capital. Com tanto tempo de história, carregando o pioneirismo de ser o primeiro grande mall do Espírito Santo, o empreendimento busca inovar constantemente também no mix de operações, visando a se manter como referência no segmento.

Shopping Vitória mantém desafio de estar conectado ao consumidor há 30 anos Crédito: Camilla Baptistin/Shopping Vitória

O desafio de conectar as tendências do mercado ao comportamento do consumidor confere ao megaespaço o pioneirismo em gerar consciência de marca perante o público nesse setor, destaca Raphael Brotto.

“Nós nos comprometemos a trazer experiências inovadoras, que gerem valor para quem vem ao mall. Com um mix de lojas, serviços, restaurantes, eventos e arquitetura moderna, o Shopping Vitória é mais do que um centro de compras. As pessoas encontram aqui um espaço exclusivo, de fácil circulação, um ponto de encontro entre famílias e amigos, onde se pode fazer tudo, inclusive, comprar”, brinca.

Operações

O Shopping Vitória conta com mais de 450 operações, gera mais de 5 mil empregos diretos e atrai um fluxo médio mensal de um milhão de visitantes. A diversidade do mix amplia a oferta não só de produtos, mas também de empregos em diferentes áreas. Somente neste segundo semestre de 2022, com as novas operações e contratações, o mall abriu cerca de 400 vagas de emprego, entre fixas e temporárias.

Raphael Brotto informa os números do Shopping Vitória: mais de 450 operações e 5 mil empregos diretos Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Mais 18 marcas estão entre as novidades que chegaram para ampliar o portfólio do shopping. Algumas das operações têm destaque nacional e internacional, como a loja exclusiva da Nike, única do Espírito Santo; Chocolateria Lindt; restaurante Camarada Camarão, que conta com uma área de mais de 1.600m²; Open Food; Jorge Bischoff; Milkmoo; Paula Coswok e um destaque do mercado capixaba, o minimercado Sabor da Terra, com previsão de ser aberto em 2023.

“Inovar o nosso mix, antecipar tendências e garantir experiências únicas e entretenimento de qualidade é o que sempre buscamos”, sentencia o diretor-geral.

Ao longo dos anos, o Shopping Vitória investiu em múltiplos canais para estar sempre antenado ao público e suas necessidades. Para Raphael Brotto, entender totalmente o consumidor e seu comportamento é o principal desafio hoje do mercado varejista.

"Um gestor de shopping tem que estar totalmente antenado aos anseios do cliente, desde quando ele sai de casa até trazê-lo ao mall." Raphael Brotto - Dretor-geral do Shopping Vitória

Outro ponto importante, acrescenta o gestor, é focar o figital, o novo formato de consumo que oferece ao cliente opções de compras, serviços e atendimento através da sinergia da venda física e digital. “É uma realidade cada dia mais presente no varejo, e é preciso estar preparado para se conectar cada vez mais com o cliente.”

As ações do Shopping Vitória estão pautadas nas diretrizes ESG, que se preocupam com os impactos socioambientais e o apoio aos projetos sociais, além de políticas firmes de conduta ética e boas práticas de governança.