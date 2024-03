Moradia por assinatura

Housi recebe R$ 45 milhões do Fundo Soberano e vai inaugurar prédio no ES

Considerada uma "Netflix da moradia", a startup do setor imobiliário vai investir no Estado como um hub de expansão para o restante do Brasil

Alexandre Frankel é CEO da Housi. (Divulgação)

Com projetos prestes a serem inaugurados no Espírito Santo, a proptech do setor imobiliário Housi recebeu aporte de R$ 45 milhões do Fundo Soberano do Espírito Santo — criado com recursos do petróleo — e escolheu a cidade de Vitória para expandir sua rede de treinamentos para além de São Paulo.

Considerada uma "Netflix da moradia" por promover a moradia por assinatura e também atuar conectando empresas a condomínios de prédios, a startup já está em 125 cidades do Brasil e vai inaugurar no segundo semestre do ano o primeiro prédio em Vitória, na região da Praia do Suá.

Com o aporte recebido pelo Funses1 (Fundo de Investimentos em Participações), a Housi irá desenvolver uma área de negócios no Espírito Santo. A escolha, segundo Alexandre Frankel, CEO da Housi, foi pelo fato de a Capital capixaba ter um dos mercados mais aquecidos do setor imobiliário.

Frankel explicou que um dos objetivos da proptech é transformar prédios em lugares multifuncionais, com transporte, lavanderia e alimentação, de forma a digitalizar e transformar a vida dos moradores. “Conectamos empresas com Ambev, Magalu e Petz, por exemplo, para levar para dentro dos condomínios”, detalha.

Essa expansão promete criar oportunidades econômicas e transformar positivamente o ecossistema de negócios do Estado, em especial a economia digital. A operação a partir do Espírito Santo também irá impulsionar a expansão para as regiões Centro-Oeste e Nordeste.

"Estamos empenhados em consolidar nossa presença no Espírito Santo. A Housi já tem projetos em construção no Estado e agora, com esse investimento, queremos incrementar ainda mais nossa participação, a partir da construção de um Centro de Treinamento de equipe com um polo tecnológico instalado na capital capixaba. A região é estratégica para a Housi e queremos ter uma sede na cidade e isto já está previsto para acontecer ainda neste primeiro semestre", afirma Alexandre Frankel.

Empreendimento em Vitória será o primeiro em parceria com a Housi no Estado. (Housi/Grupo Reserva/Residência Engenharia/Divulgação)

Centros de treinamento e tecnologia

Além do primeiro prédio a ser inaugurado ainda em 2024, a Housi escolheu Vitória para abrir a rede de treinamentos fora de São Paulo. Segundo Frankel, a startup vai montar um centro de treinamento de operadores para todo o Brasil em Vitória.

O prédio da Housi que vai ser inaugurado no segundo semestre em Vitória vai funcionar como um centro de treinamento prático, funcionando como um grande laboratório de inovação e de tendências para todos os operadores Alexandre Frankel • CEO da Housi

Além disso, também será inaugurado um Centro de Tecnologia da Housi em Vitória, para realizar parcerias com as startups da Grande Vitória visando buscar soluções que serão levadas para toda a base no Brasil. "Vamos desenvolver o ecossistema local, montando um time de tecnologia, contratando profissionais locais", frisou.

Soluções em prédios já existentes

A startup também vai estrear em Vitória com planos de levar a implementar o modelo de prédio inteligente em edifícios e condomínios já prontos. Segundo Frankel, o início da Housi no Estado será no prédio novo e, na sequência, passará a operar em edifícios já existentes.

Na instalação da tecnologia para desenvolver um prédio inteligente, é feita uma curadoria que seleciona os serviços que serão oferecidos no local de acordo com o perfil de cada edifício. Entre as opções estão alimentação, bicicletas compartilhadas, carros compartilhados, mercadinhos com produtos para a família toda, farmácia, adega, entre outros.

Para levar o serviço da empresa para os prédios, não há restrição de tamanho ou perfil econômico, podendo atender de estúdios até condomínios focados em famílias.

O CEO da Housi afirma que não há custo para o condomínio ao implementar os serviços. Frankel explica que são as empresas que vão oferecer os serviços e produtos nos prédios em que fizerem os investimentos. Os moradores só pagam pelo que consumirem. E parte do que for consumido ainda é revertida para os locais, o que pode resultar num valor de condomínio mais barato.

