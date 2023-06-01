Fundo Soberano do ES investe R$ 3 milhões em cinco startups

Setor conta com 1.068 startups ativas, um aumento de 11,4% em relação a 2022 Crédito: Shutterstock

Cinco startups do Espírito Santo receberão um investimento de R$ 3 milhões do Fundo de Investimentos e Participações (FIP) do Fundo Soberano , criado pelo governo do Estado. O FIP tem um aporte de R$ 250 milhões para acelerar e investir em empresas de tecnologia capixabas inovadoras nos próximos 10 anos. As startups selecionadas foram: Persora, Erathos, Presto, Kuke e Archa.

A Persora é uma plataforma inteligente desenvolvida com o objetivo de auxiliar os gestores a alcançarem uma equipe de alta performance. Com recursos avançados, essa ferramenta oferece suporte na gestão de times, proporcionando insights valiosos para aprimorar o desempenho dos colaboradores.

Já a Erathos é um ecossistema de soluções de dados, baseado em um sistema SaaS (Software as a Service), que funciona como um verdadeiro cockpit para os líderes. Por meio dessa plataforma, os gestores têm acesso a informações e análises estratégicas, que os ajudam a tomar decisões mais embasadas e a otimizar o desempenho de suas equipes.

A Presto, por sua vez, é uma proptech — tecnologia voltada ao mercado imobiliário — dedicada a facilitar a vida dos residentes, oferecendo suporte com tarefas diárias, rotinas e serviços para casa. Com uma interface intuitiva, essa plataforma simplifica a organização das atividades domésticas, tornando o dia a dia mais prático e eficiente.

No segmento alimentício, a Kuke se destaca como uma facilitadora na operação e entrega de kits de ingredientes de marcas que desejam se conectar diretamente com o consumidor. Sua plataforma inovadora de ingredientes e mealkits foi pioneira no Brasil, revolucionando a forma como as pessoas se alimentam e simplificando o processo de preparo de refeições.

Por fim, a Archa é uma plataforma que promove a conexão entre arquitetos e os últimos lançamentos dos grandes fabricantes, impulsionando a performance de vendas das lojas de alta decoração. Com essa ferramenta, os profissionais do ramo têm acesso a produtos de qualidade e atualizados, enriquecendo sua atuação no mercado.

"Queremos fomentar o ecossistema local e transformar o Espírito Santo em um polo para startups" Pedro Carneiro - Sócio da ACE Ventura

“Agora temos essa responsabilidade de selecionar e trabalhar em conjunto com esses empreendedores para, quem sabe, um dia eles se transformarem em mais unicórnios para o Brasil”, diz Pedro Carneiro, sócio e diretor de investimentos da ACE Ventures, holding que faz a gestão do fundo.

Além do aporte financeiro, o fundo iniciará o processo de aceleração. As empresas selecionadas serão acompanhadas por aproximadamente quatro meses e contarão com uma rede de mentores, que conta com mais de 100 profissionais e especialistas, de áreas como contábil, produto, gestão, marketing, vendas, jurídico e fundraising.

Criado em 2019 para fazer a gestão das receitas provenientes da exploração de petróleo e gás natural no Espírito Santo, o Fundo Soberano tem como um de seus objetivos promover o desenvolvimento econômico do Estado. O capital também serve como uma espécie de poupança para das futuras gerações, "a fim de mitigar possíveis riscos e auxiliar a condução da política fiscal do Estado em períodos anticíclicos", como descrito no site do Fundo.

Novos investimentos

De acordo com o site do Fundo Soberano do governo capixaba, o Fundo de Investimentos e Participações visa investir em até 50 empresas com sede fiscal no Espírito Santo. Além de empresas em fase inicial, o fundo também tem a meta de destinar capital para 30 empresas em outros estágios da jornada de desenvolvimento.

No site também é possível acompanhar o saldo do Fundo Soberano, que em sua última atualização do dia 31 de maio estava em mais de R$ 1,2 bilhões.

Saldo do Fundo Soberano, atualizado no dia 31 de maio de 2023 Crédito: Site Fundo Soberano