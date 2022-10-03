Fundo Soberano: geração de emprego para o combate à pobreza

Instrumento de vanguarda na gestão pública internacional, o fundo soberano ou fundo de riqueza soberana (em inglês: sovereign wealth fund, SWF), é um fundo de investimentos que utiliza parte de suas reservas internacionais, em sua maioria, oriundos dos ganhos em royalties minerais, para a mudança da realidade socioeconômica local.

Modelo de trabalho similar foi adotado, em 2019, na economia capixaba: o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses), desenvolvido pelo governo do Estado com base nos recursos da exploração de petróleo, foi um marco para o futuro socioeconômico dos capixabas.

Desdobramento dessa iniciativa, a concepção de fundo na modalidade venture capital multiestratégia, vinculado ao fundo original, com coordenação do Bandes, tem papel decisivo como uma alternativa de investimento econômico e social com potencial transformador da realidade.

Com aporte inicial de R$ 250 milhões, o Funses 1 permite a atração de novas empresas para o Espírito Santo com o ganho de competitividade do parque industrial, o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e a diversificação e o fortalecimento da nossa economia, além da consolidação de cadeias produtivas de diferentes segmentos econômicos.

Um dos principais desafios para os gestores públicos brasileiros está na busca por alternativas que possibilitem a geração de emprego e renda no combate à pobreza. Preocupação que é explicitada nos Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) aos seus membros e que o Bandes, como organização de fomento socioeconômico capixaba, adota em suas iniciativas: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.

O Funses 1 atua diretamente nesse contexto. Ao atrair novos empreendimentos, diversificando a matriz produtiva no Espírito Santo com empresas de base tecnológica, trabalha para o aumento da produtividade da nossa economia, com modernização e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra.

Destaca-se aqui que a geração de empregos que requerem maior qualificação dos trabalhadores caminha com o investimento em Educação e Infraestrutura das cidades, com políticas públicas inclusivas e de amplo acesso à população. São iniciativas que, em conjunto, possibilitam construir um instrumento de combate à pobreza, com geração de renda, de empregos e de qualidade de vida para os capixabas.

Por ser multiestratégia e atuar com diferentes estágios das empresas de tecnologia, a proposta é ter um crescimento econômico local estruturado e de longo prazo. O Funses 1 atua com três formas de apoio: o investimento direto (com a participação acionária) e a aceleração, podendo envolver ou não recursos para estruturação da startup/empresa.