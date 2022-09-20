Feira tem carrinho de supermercado inteligente e câmera que conta clientes

Ir ao supermercado pode parecer uma tarefa trabalhosa, mas um carrinho inteligente capaz de consultar o preço de produtos, calcular o valor total da compra em tempo real e receber pagamentos pelo que foi comprado promete ser um aliado para o consumidor que busca economia.

Essa e outras novidades estão expostas na 34ª edição da Feira Acaps Trade Show 2022, maior feira de negócios do varejo do Estado, que começou nesta terça-feira (20) e vai até a próxima quinta-feira (22), no Pavilhão de Carapina, na Serra, após dois anos suspensa por conta da pandemia

O Smart Cart, primeiro carrinho inteligente da América Latina, que identifica, soma e recebe o pagamento das compras, foi trazido para o evento pela empresa capixaba StarTwo Sistemas, em parceria com a NexTop, desenvolvedora do modelo. Ele conta com uma tela touch screen e um leitor de código de barras, onde o cliente pode acompanhar todo o processo de compra, fazer o checkout e o pagamento.

Além disso, o carrinho vem equipado com cinco câmeras e a primeira balança móvel do Brasil, que monitoram o que é colocado e retirado durante as compras, garantindo a segurança e a prevenção de perdas.

Já para o comerciante que deseja ter dados sobre o público-alvo que frequenta seu estabelecimento, um dos destaques da feira são as câmeras dotadas de inteligência artificial da Mantis. Capazes de contar clientes, mapear regiões mais frequentadas de um espaço e até mesmo reconhecer rostos, esses dispositivos têm trazido mais segurança e inteligência para negócios de todos os tipos.

CONFIRA ABAIXO ALGUMAS NOVIDADES:

CARRINHO INTELIGENTE

Carrinho inteligente Crédito: Jaciele Simoura

Smart Cart é o primeiro carrinho inteligente da América Latina, que identifica e soma o valor dos produtos. Conta com uma tela touch screen e um leitor de código de barras, onde o cliente pode fazer o checkout e o pagamento das compras. Além disso, vem equipado com cinco câmeras e uma balança móvel, que monitoram o que é colocado e tirado do carrinho.

CÂMERA QUE CONTA CLIENTES

Câmera que conta clientes Crédito: Jaciele Simoura

Outro destaques da feira são as câmeras dotadas de inteligência artificial. Capazes de contar clientes, mapear regiões mais frequentadas de um espaço e até mesmo de reconhecer rostos, esses dispositivos têm trazido mais segurança e inteligência para os negócios. Ela pode ser usada para mapear e colher dados estatísticos para o comerciante que deseja entender melhor seu público-alvo e se ações de marketing funcionam e atraem consumidores. Através de medição do contato pixel dos ombros, a câmera faz a contagem do público.

CARRINHO COM CESTA PLÁSTICO

Carrinho com cesta plástico Crédito: Divulgação

Os novos carrinhos com cesto plástico para o setor supermercadista da Rod-Car fazem parte da linha Eco-Car Carrinho, com estrutura reforçada e disponíveis em três tamanhos: 80 litros, duplo com 120 litros e 210 litros. Desenvolvida e produzida 100% no Brasil, a nova linha possui estrutura metálica reforçada. Possui os cestos mais resistentes da categoria, com aditivo anti-UV para maior proteção contra raios solares, e rodas.

ÁGUA MINERAL EM LATA

Água mineral em lata Crédito: Jaciele Simoura

Para quem gosta de comprar água mineral em supermercado, já está acostumado a encontrar o produto em garrafa de plástico. Na Acaps Trade show, a Ecobier apresenta a Água Mineral Natural Acquíssima em latas de 350 ml. A empresa explica que isso traz consciência e responsabilidade ambiental, ao usar embalagens mais viáveis ecologicamente.

CASINHA PARA PET

PetParker: casinha para cachorros Crédito: Jaciele Simoura

PetParker: A Rede Gazeta também está presenta na feira e leva a casinha para cachorro. Ela funciona da seguinte maneira: uma casinha é colocada do lado de fora de um estabelecimento para que os clientes possam deixar seu animal de estimação e fazer suas compras sem se preocupar com a segurança dele. A porta do compartimento é aberta somente por aplicativo e pela pessoa que acionou o serviço. Dentro da casinha, que atende animais de todos os portes, tem câmera, ventilação e controle da temperatura.

CLUBE A GAZETA SORTEIA PRÊMIOS

O estande da Rede Gazeta na Acaps Trade Show 2022 vai conectar marcas já conhecidas do público capixaba, como A Gazeta e o Clube A Gazeta, num espaço de networking, comodidade e interação. Os visitantes poderão conhecer uma das campanhas de posicionamento mais atuais da empresa, intitulada “Fake News envenena, jornalismo cura”, tema do projeto “Juntos pela Verdade” para combater fake news. O objetivo é combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia.

O Clube A Gazeta levará um jogo “game” para um momento de lazer e descontração dos visitantes, com distribuição de prêmios para os vencedores e brinde exclusivo. A equipe de ativação de assinaturas estará presente no estande (com vouchers de até 3 meses grátis) com um time do Clube, para tirar todas as dúvidas.

EXPECTATIVA É REUNIR 20 MIL EMPRESÁRIOS

A Acaps Trade Show vem com o tema “Conectada aos consumidores dos novos tempos”. O evento está de volta após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19. A expectativa é reunir, durante os três dias da feira, cerca de 20 mil empresários, gestores e outros profissionais do varejo e da indústria de várias partes do Brasil, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Com exposição de novidades em produtos e serviços, o evento, que acontece até quinta-feira (22), das 14h às 22 horas, traz palestrantes nacionais. Para abrir o primeiro dia, o convidado e palestrante foi o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega. Já para o encerramento, a feira vai receber o dramaturgo, diretor, ator e produtor Miguel Falabella.