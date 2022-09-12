Grupo investe em tecnologia para o setor de rochas e em ações sociais no ES

O Grupo Skystone atua no mercado brasileiro há 15 anos e com sede na Serra Crédito: Skystone/Divulgação

Atuando no mercado brasileiro há 15 anos e com sede na cidade da Serra, o Grupo Skystone escolheu o Espírito Santo não somente por ser o pioneiro na produção de rochas ornamentais, mas também pela concentração de empresas do setor sediadas em solo capixaba.

Segundo dados do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), no ano passado 83% das exportações de rochas brasileiras partiram de empresas sediadas no Estado. Isso representa cerca de 3% do PIB capixaba.

A sede da Skystone na Serra é a primeira empresa do grupo aberta fora da China, e nela são produzidos fios diamantados para o mercado nacional com a mesma qualidade e tecnologia da matriz chinesa, conta o diretor comercial da Skystone Brasil, Marcos Sérgio Pinto, o Marcão.

Na Skystone da Serra são produzidos fios diamantados para o mercado nacional com a mesma qualidade e tecnologia da matriz chinesa Crédito: Skystone/Divulgação

“O produto é altamente tecnológico, exigindo investimento no melhoramento contínuo do que é produzido. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia na empresa. A Skystone se destaca no investimento constante em nossos centros de pesquisa e desenvolvimento para ferramentas, outro para máquinas e equipamentos, além de contarmos ainda com nosso centro tecnológico para projetos minerários e um laboratório completo para pesquisas de tecnologias de corte”, diz.

O Grupo Skystone realiza ainda parcerias com os principais produtores de rochas brasileiras, através de pós-venda (considerado o melhor do mercado mundial) para que o cliente consiga usufruir ao máximo do produto que está adquirindo. “Ou seja, além da qualidade e da confiabilidade do que produzimos, nossa equipe técnica está sempre pronta para oferecer não só o treinamento, mas também acompanhar a utilização de nossos equipamentos através de profissionais capacitados e especialistas para atuar tanto na indústria quanto na extração”, acrescenta Marcão.

A fábrica de fios diamantados no Espírito Santo está voltada para o mercado brasileiro, porém, já está nos planos da empresa a expansão para outros países. “Em breve, deveremos começar a exportar também para os EUA, Américas Central e do Sul, já a partir de 2023. Sem contar nossa previsão de que, até 2024, começaremos a produzir as máquinas de beneficiamento também aqui no Brasil”, enfatiza o diretor Marcão.

GENTE E GESTÃO

A área de Gente & Gestão da Skystone Brasil tem como missão ser promotora e facilitadora do desenvolvimento organizacional, fomentando um ambiente orientado a resultados, com relações de trabalho e clima saudáveis, sustentado por lideranças preparadas e conscientes de seus papéis na gestão de suas equipes, sempre alinhados à cultura da empresa.

“Nossa área é composta por especialistas em desenvolvimento de pessoas, comportamento humano e profissionais da área de saúde, segurança e bem-estar. Nossa cultura é baseada em nossos valores e é constantemente monitorada e gerenciada através de ferramentas modernas de diagnóstico e gestão e pelo trabalho contínuo do comitê de cultura, composto por líderes e colaboradores da Skystone Brasil”, conta a gerente de Gente & Gestão da empresa, Luciana Ferrari.

A preocupação em exercer a humanização dentro da empresa vai desde o primeiro contato com as pessoas, conta Luciana, praticando a seleção humanizada de talentos. Segundo a gerente, elas precisam se sentir importantes, mesmo não sendo ainda um colaborador da Skystone.

“Aqui a gestão do conhecimento é baseada na cultura do autodesenvolvimento e da aprendizagem contínua. Promovemos uma variedade de cursos internos e externos, o Programa Desenvolvimento de Líderes (PDL), além de incentivo educacional, com subsídio financeiro, e estímulo constante ao autoconhecimento e busca pela alta performance”, acrescenta.

O time chinês da Skystone entre o diretor diretor comercial da Skystone Brasil, Marcão (esquerda) e o diretor corporativo, Fred Crédito: Skystone/Divulgação

O processo de gestão de desempenho, segundo Luciana, incentiva a meritocracia e feedbacks contínuos, através do processo formal de avaliação de pessoal, elaboração e acompanhamento de Planos de Desenvolvimento Individuais e coletivos e um calendário formal de “Conversas Inspiradoras”, incentivando os líderes a darem feedback contínuo ao longo do ano para suas equipes”, acrescenta.

A empresa possui um Plano de Cargos, Carreiras e Salários e mantém políticas que promovem a evolução na carreira e salários dos colaboradores com base na meritocracia. “A empresa busca manter a equidade interna e o equilíbrio externo, sempre observando o mercado através de pesquisas de remuneração”, conta Luciana.

Além de cumprir a legislação de saúde, segurança e meio ambiente, a empresa também promove a saúde integral por meio de programas de incentivo, como campanhas, ações internas e externas para promoção da prática de atividades físicas, alimentação saudável, como também cuidados com a saúde mental.

A empresa possui projetos em desenvolvimento em parceria com instituições sociais, que incentivam o time a realizar trabalhos sociais voluntários através de campanhas de doação de sangue, apadrinhamento de crianças, arrecadação de roupas, donativos, entre outras.

“Acreditamos na importância de reconhecer as forças e talentos das pessoas e estimular o sentimento de pertencimento de todos. Onde cada um é visto como parte fundamental para que os objetivos organizacionais sejam alcançados, sempre considerando os objetivos e sonhos pessoais de cada um. Por isso, a Skystone Brasil não mede esforços em investir em capacitação, reconhecimento e qualidade de vida para seus colaboradores”, diz a gerente.

CERTIFICAÇÕES

A Skystone Brasil recebeu, no ano passado, a certificação Great Place to Work Crédito: Skystone/Divulgação

Com um time de mais de 130 colaboradores no Espírito Santo, a Skystone Brasil recebeu, no ano passado, a certificação Great Place to Work (GPTW), uma consultoria global que apoia organizações para obter melhores resultados por meio da cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Em 2021, foi eleita como uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo.

“Essa certificação é a consolidação do que temos desenvolvido com nossos colaboradores. Meu objetivo, como diretor corporativo, é gerir esta empresa com o mesmo nível de governança de companhia de capital aberto, com todos os altos padrões de excelência em gestão de times, em cima de uma crença: a de que gente feliz trabalha melhor e rende mais”, avalia o diretor corporativo da Skystone Brasil, Fred Esteves.

A empresa também recebeu o selo Rating de Consciência, que é uma pesquisa realizada pelo instituto Humanizadas e identifica o nível de consciência de cada companhia para que sejam mais humanas, éticas, inovadoras e sustentáveis.

A Skystone Brasil realiza vários eventos internos para motivação e capacitação de seus profissionais como a SIPAT e outros treinamentos diversos. Um dos eventos que mais se destaca é o Innovation Day, que acontece uma vez por ano e tem como objetivo principal estimular todo o setor de rochas ornamentais para interagir, não somente entre os empresários e a entidades setoriais que os representam, mas também com toda a sociedade por meio de ações sociais que visam estimular a responsabilidade social em prol dos mais necessitados.

Na sua edição mais recente, o Innovation Day aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com a presença dos profissionais da Skystone Brasil, do time chinês e de 90 empresas no setor de rochas ornamentais, totalizando quase 350 convidados presentes.

“Foi uma oportunidade única para os nossos clientes conhecerem os nossos projetos sociais e também de expansão de nossa capacidade produtiva, tanto na China quanto no Brasil, além disso, pudemos reforçar ao mercado o nosso jeito humanizado de fazer negócios, com um olhar atento à saúde e bem-estar das pessoas, por meio de ações como o Atletas SKB”, conta Esteves.

ATLETAS SKB E AÇÕES SOCIAIS

A Skystone Brasil também realiza ações sociais junto ao Rochativa Crédito: Skystone/Divulgação

Criado com a intenção de incentivar os colaboradores a fazerem uso de atividades físicas em seu dia a dia e de se exercitarem juntos, em eventos mensais que envolvem os times chinês e brasileiro, o Atletas SKB tem a participação de todos os níveis da companhia durante a prática esportiva, tudo custeado pela empresa.

Este projeto tornou possível a participação de funcionários da Skystone na Corrida das Luzes e no patrocínio da “Volta Ciclística da Skystone”. Na edição mais recente do Atletas SKB, foi realizado um passeio no Morro do Moreno, em Vila Velha, que contou, inclusive, com a presença do Time China, além de familiares de alguns colaboradores. O evento proporcionou trocas de experiências, fotos e informações sobre a importância da consciência ambiental e prática de esportes.

A empresa também realiza ações sociais junto ao Rochativa, braço de responsabilidade social do setor de rochas ornamentais do Espírito Santo. Segundo o diretor corporativo da Skystone Brasil, Fred Esteves, já foram recolhidas mais de 700 cestas básicas para entidades, além da doação de um carro zero quilômetro para ser leiloado em benefício da Santa Casa de Cachoeiro.

Outras ações que entraram para a agenda da empresa são a realização da campanha do agasalho e de doação de sangue. No ano passado, a empresa promoveu, junto aos seus colaboradores, uma ação de Dia das Crianças, onde foram comprados kits com presentes para entregar a crianças que vivem em casas lares no município da Serra, onde está localizada a sede da Skystone Brasil.

“Para a entrega dos kits com brinquedos, compareceram integrantes dos nossos times e também familiares. Foi um momento muito especial, pois colocamos as famílias em contato com a realidade dessas crianças e promovemos um encontro com muito afeto e carinho. Tanto que já estamos planejando o deste ano”, conta Esteves.

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