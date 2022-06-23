Shopping pioneiro no Estado transforma a cena do varejo capixaba

Mall do Shopping Vitória: tradição e elegância em todos os espaços Crédito: Divulgação

Pioneirismo, inovação e reinvenção são qualidades que contribuíram para que o Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá, conquistasse o primeiro lugar na categoria “Shopping” nesta 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta. A vitória vem comprovar a qualidade das operações do complexo de compras e serviços, que vai completar 30 anos em 2023. É o que explica o diretor-geral do mall, Raphael Brotto.

“O primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta ratifica nosso incessante trabalho para atender os lojistas e os clientes. Isso é muito gratificante para nós. O Shopping Vitória veio como um divisor de águas no varejo capixaba. Na época de sua inauguração, em junho de 1993, não existia nada parecido no Estado. Esse pioneirismo, essa mudança de paradigma do varejo aqui na Grande Vitória, tudo isso contribuiu para esse reconhecimento.”

Ele acrescenta: “Algumas pessoas pensam que, por ser o primeiro empreendimento, ficamos estagnados, mas o Shopping Vitória está sempre se reciclando, sempre inovando. O pioneirismo é sempre uma vantagem, mas não funcionaria se outras ações e investimentos não tivessem sido realizados ao longo destes 29 anos.”

Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, detalha como o complexo de compras e serviços se mantém super-relevante no mercado Crédito: Divulgação

VARIEDADE

No passado, o mall era visto apenas como um centro de compras. No entanto, foi preciso se adaptar às demandas dos consumidores para permanecer relevante. “Hoje, os clientes vêm ao shopping de carro, por exemplo, e podem optar pelo serviço de lavagem de veículo convencional ou VIP. Enquanto estão fazendo compras, podem deixar o pet usufruindo de algum serviço. Podem obter qualquer serviço médico disponível no Centro Médico. Se estiverem com criança de colo, é possível usar um carrinho de bebê enquanto andam pelo mall. Podem almoçar ou jantar em um restaurante gourmet, além de usufruírem de muitos outros serviços”, detalha o diretor-geral.

Outra novidade que posiciona o Shopping Vitória no “top 5” do país é o marketplace www.shoppingvitoria. com, lançado em 2020. Brotto ressalta que a equipe trabalha para incluir cada vez mais novas operações no ambiente on-line, mas esse é um processo em evolução. Atualmente, cerca de 40 lojas estão na plataforma. Do ponto de vista econômico, o executivo também comemora. “Geramos hoje mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Passam por mês no shopping mais de 1 milhão de pessoas. Isso o torna bem relevante para a economia capixaba.”

DE PORTAS ABERTAS

Em 2020 e 2021, mais uma vez o verbo “reinventar” fez toda a diferença para o Shopping Vitória. Por causa das medidas sanitárias contra a pandemia de Covid-19, o empreendimento precisou ficar de portas fechadas durante 88 dias, justamente no período que contém importantes datas, como a Páscoa e o Dia das Mães.

“Então, buscamos alternativas para que as lojas de chocolate pudessem vender. Em 2020, montamos um drive-thru no estacionamento para que os clientes não precisassem sair dos carros. Em 2021, repetimos a ação. Também apoiamos os lojistas no que diz respeito aos encargos”, explica a gerente de Marketing do complexo, Letícia Dalvi.

Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória, fala sobre inquietude, reinvenção e renovação Crédito: Divulgação

Ela complementa: “O primeiro lugar é a nossa casa, o segundo é o nosso trabalho, e o terceiro é onde nos sentimos bem. Por isso, trabalhamos para que os clientes e os lojistas tenham experiências positivas. Nosso maior aprendizado foi o de que temos que nos reinventar todos os dias. Foi um momento de inquietude também. Então, olhamos para trás e vimos que fizemos o que era certo. Reinvenção, inovação, empatia e cuidado foram muito necessários”, lembra Letícia.

E quando as portas puderam ser reabertas, até os animais tiveram uma oportunidade. Por meio de uma recente parceria com a ONG Rancho Bela Vista, foi realizada uma feira de adoção em maio deste ano. Letícia explica que outra parceria que tem dado certo é firmada com a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes). Durante o Natal, ocorre a Bilheteria Solidária, que é revertida para a entidade social.

“No shopping, também há uma loja da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Realizamos diversas ações de filantropia. O objetivo é que as pessoas conheçam o que essas instituições sérias fazem e possam ajudar de alguma maneira”, frisa, emocionada.