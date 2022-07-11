Lixo se transforma em vassoura ecológica no Noroeste do ES

Valdimiro Zellmez Tesch, voluntário na Apae de Vila Valério, é responsável por ensinar e auxiliar os alunos na produção das vassouras ecológicas. Crédito: Apae VV/Divulgação

Do lixo sai a matéria-prima para a confecção de um item essencial na limpeza: as vassouras. Só que esses produtos vêm com um plus, são produzidos por alunos da Apae de Vila Valério, no Noroeste do ES, que utilizam garrafas pet, um dos grandes responsáveis pela poluição do meio ambiente.

E isso é possível graças a uma parceria entre a instituição citada e o Sicoob Norte, cooperativa singular do Sicoob ES. Juntos, eles realizam as oficinas e, de quebra, promovem a conscientização da importância da preservação do planeta, por meio do não desperdício, do reaproveitamento de matéria-prima e da reciclagem do lixo.

Além dos alunos da Apae, de 10 a 50 anos, o trabalho também envolve os apenados (adultos que cometeram pequenos delitos), que vão até a instituição uma vez por semana para realizar essa e outras atividades. Uma bela lição de inclusão social, convívio, além de sustentabilidade!

"O Sicoob só dá um empurrãozinho com a doação de materiais para que a ação tome uma proporção maior, já que, depois de confeccionadas, as vassouras ecológicas também são doadas para a prefeitura, que promove a limpeza da cidade. Sem contar que desenvolve o conhecimento, o cuidado com o meio ambiente, a autonomia, a criatividade, a autoestima, a inclusão social e as habilidades motoras e cognitivas dos envolvidos." Carolina Freisleben Pedro Villela - Relacionamento Sicoob ES

Vassouras ecológicas produzidas pelos alunos da Apae de Vila Valério. Crédito: : Apae VV/Divulgação

Além desse projeto, o Sicoob ES conta com um instituto que contempla outros projetos voltados para o Cooperativismo e Empreendedorismo, Cidadania Financeira e programas com foco na saúde e bem-estar, como prevenção de câncer de mama, de próstata e de pele.

: Alunos da Apae de Vila Valério com a mão na massa, recebendo as informações do voluntário e orientador Valdimiro. Crédito: Apae VV/Divulgação

Recuperação de nascentes

Em prol da sustentabilidade, em Ecoporanga, o Sicoob ES conta com um projeto de recuperação de uma das nascentes do Rio Dois de Setembro, o principal rio de abastecimento hídrico da sede do município. O objetivo é beneficiar as comunidades banhadas por ele, que têm como principal fonte de renda a agricultura.

Para isso, a instituição financeira arca com o material necessário e, com a parceria de voluntários e produtores rurais, constrói a cerca no entorno da nascente, com tocos, arames, entre outros, e também promove o plantio das mudas frutíferas. A nascente, que conta com uma vazão de 1.000 litros e 4.600 metros de extensão, atende a 15 produtores rurais.

Como ficou a nascente do Rio Dois de Setembro antes da ação de recuperação do Sicoob capixaba. Crédito: Sicoob ES /Divulgação